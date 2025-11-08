Take-Two ammette: vendite di Borderlands 4 inferiori alle attese a causa dei problemi della versione PC

Take-Two ha dichiarato che le vendite di Borderlands 4 sono state inferiori alle aspettative, attribuendo il risultato ai problemi della versione PC. Nonostante le buone recensioni, il titolo ha ricevuto valutazioni negative su Steam per le scarse prestazioni. Gearbox promette aggiornamenti, mentre la versione Switch 2 resta rinviata.

Dopo il rinvio di GTA 6, il CEO di Take-Two Strauss Zelnick ha riconosciuto che le vendite di Borderlands 4 sono risultate "più deboli del previsto". La colpa, secondo l'editore, è da addebitarsi ai problemi riscontrati nella versione PC, accolta con forti critiche dagli utenti nonostante le buone recensioni della stampa specializzata.

Pubblicato lo scorso settembre, Borderlands 4 aveva inizialmente ottenuto valutazioni positive, ma la situazione è rapidamente cambiata con il rilascio su Steam, dove il titolo ha accumulato giudizi "negativi" a causa di pesanti problemi di prestazioni. Gli utenti hanno segnalato cali di framerate e instabilità diffusa, soprattutto nelle configurazioni di fascia media.

Randy Pitchford, CEO di Gearbox, aveva però ridimensionato le segnalazioni parlando di una versione PC "piuttosto ottimale", con "pochissimi problemi reali" che interessavano "una percentuale molto ridotta di utenti". Ciononostante, aveva promesso "interventi significativi" per migliorare l'esperienza sul fronte tecnico.

Zelnick, nel corso di un'intervista concessa a TheGameBusiness, ha sottolineato che Borderlands 4 "ha ricevuto un'ottima accoglienza critica" e che l'azienda resta "molto soddisfatta del lancio". Tuttavia, ha ammesso che "alcune sfide legate al rilascio su Steam" hanno influenzato negativamente le vendite iniziali. "Gearbox sta affrontando questi problemi e continuerà a farlo. Nel lungo periodo - ha aggiunto - pensiamo che il gioco farà molto bene".

Le difficoltà tecniche non si sono limitate alla versione PC. Secondo un'analisi di Digital Foundry, il titolo mostrava "gravi problemi di performance" anche su console, portando Gearbox a rinviare a data da destinarsi l'uscita della versione per Switch 2. Il team ha motivato la decisione con la necessità di "ulteriore tempo di sviluppo e rifinitura" per offrire la "migliore esperienza possibile ai fan".