Tagli storici al personale in casa Microsoft: ha il via l'operazione XBOX Reset

Il corso degli eventi ha costretto Microsoft a pianificare massicci licenziamenti per la divisione XBOX in concomitanza con un piano di ristrutturazione di 100 giorni. La manovra è scattata a causa del calo dei ricavi e dell'impennata dei costi dei componenti hardware

Microsoft ha avviato i preparativi per un'imponente ondata di licenziamenti all'interno della divisione XBOX. La manovra diventerà operativa il mese prossimo, subito dopo la chiusura dell'anno fiscale prevista per il 30 giugno.

Il CEO Asha Sharma e il chief content officer Matt Booty hanno rotto gli indugi inviando una nota interna ai dipendenti, formalizzando l'inizio di una ristrutturazione radicale denominata "XBOX Reset" che si svilupperà nei prossimi 100 giorni. Bloomberg ha confermato che al suo interno sono previsti tagli al personale, precisando che l'operazione colpirà duramente anche i budget destinati al marketing e ad altre aree nevralgiche del business aziendale, sebbene la dirigenza abbia rifiutato di rilasciare dichiarazioni ufficiali alla stampa.

Le indiscrezioni di settore, diffuse anche tramite il podcast Giant Bomb, hanno quantificato la manovra in circa 1.000 posti di lavoro a rischio, ventilando la potenziale chiusura di alcuni studi di sviluppo o pesanti modifiche alle linee di produzione interne. La dirigenza ha giustificato la drastica sterzata imminente attraverso l'evidenza di dati finanziari insostenibili. Escludendo l'apporto di Activision Blizzard King, Microsoft ha investito oltre 20 miliardi di dollari negli ultimi 5 anni tra contenuti, sviluppo della piattaforma e sussidi per l'hardware.

Il collasso dei costi hardware e il nuovo modello Helix

Nello stesso arco temporale, i ricavi annuali hanno subito una contrazione di quasi mezzo miliardo di dollari. L'anno fiscale corrente si chiuderà con un margine di responsabilità stimato intorno al 3%, un dato in netta flessione rispetto all'anno precedente che fotografa una situazione di profonda sofferenza strutturale causata da una strategia inconsistente e dalla diluizione del marchio.

I problemi della divisione gaming si sono estesi anche alle proiezioni tecnologiche a lungo termine. Sharma e Booty hanno ammesso l'esistenza di una gravissima crisi nell'approvvigionamento dei componenti hardware. Le stime interne per il periodo natalizio del 2027 hanno delineato uno scenario critico, con costi dei singoli elementi destinati a superare di oltre cinque volte i prezzi pagati solamente due anni prima, una traiettoria speculare a quella registrata dal mercato delle memorie. La piattaforma infrastrutturale attuale non è stata ritenuta idonea ad affrontare le sfide future, costringendo i vertici a ripensare l'intero stack tecnologico.

La dirigenza ha confermato l'intenzione di rimanere fedele al progetto Helix, ma ha aperto formalmente alla necessità di nuovi modelli di business e collaborazioni esterne per la produzione dei dispositivi. Il responsabile delle strategie di XBOX, Matthew Ball, ha ipotizzato l'introduzione di console concepite secondo logiche differenti rispetto al passato. Questa apertura apre le porte ai produttori OEM di PC, che potrebbero realizzare dispositivi XBOX basati sui nuovi chip AMD.

I piani di rilancio prevedono una profonda ricostruzione dell'ecosistema per tentare di competere nei settori hardware, PC, mobile e streaming, ricorrendo se necessario a nuove operazioni di fusione e acquisizione. La gestione di Sharma ha già imposto scelte drastiche sulla scuderia software, imponendo la totale esclusività console per produzioni di rilievo come Gears of War: E-Day e Clockwork Revolution, nel tentativo di blindare l'ecosistema prima che la ristrutturazione entri nella sua fase più dolorosa.