Syberia Remastered è disponibile: il ritorno poetico di Kate Walker su PS5, Xbox e PC

Microids riporta in vita uno dei giochi d'avventura più amati di sempre: Syberia Remastered è ora disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Grafica rinnovata, animazioni aggiornate e tutta la magia del capolavoro di Benoît Sokal, in attesa della versione per Meta Quest 3 in arrivo il 13 novembre

Il leggendario viaggio di Kate Walker torna a emozionare una nuova generazione di giocatori: Syberia Remastered è ufficialmente disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. L'attesa versione per Meta Quest 3 arriverà invece il 13 novembre 2025.

Microids e Virtuallyz Gaming hanno lavorato fianco a fianco per dare nuova vita al capolavoro di Benoît Sokal e per mantenere intatta la sua atmosfera onirica e malinconica. Il risultato è un revival rispettoso e ambizioso, che aggiorna il comparto tecnico senza tradire la delicatezza e la profondità delloriginale.

In Syberia Remastered, i giocatori tornano a vestire i panni di Kate Walker, avvocato di New York catapultata in un viaggio iniziatico verso l'Europa dellEst alla ricerca dell'enigmatico Hans Voralberg. Il titolo offre grafica ripensata, animazioni completamente rinnovate e una nuova interfaccia più intuitiva, elementi che rendono l'esperienza fluida e moderna pur mantenendo l'anima narrativa che ha fatto la storia dell'avventura grafica.

Il gioco si inserisce nel progetto di Microids di recuperare e rilanciare i propri grandi classici, un percorso iniziato con il remake di Amerzone  The Explorers Legacy, accolto con entusiasmo da critica e pubblico.

Con questa nuova versione, Syberia Remastered riafferma il suo status di opera senza tempo: una fusione di arte, introspezione e mistero che continua a ispirare chi ama i videogiochi come forma di racconto e di emozione.