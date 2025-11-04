Switch 2 va a gonfie vele, Nintendo alza l'obiettivo: 19 milioni di unità entro fine marzo 2026

Nintendo ha rivisto al rialzo le previsioni di vendita di Switch 2, segno di un debutto estremamente positivo per la nuova console ibrida. L'azienda prevede ora 19 milioni di unità vendute entro marzo 2026 e un incremento del 16% dell'utile operativo, sostenuta da una domanda superiore all'offerta nei mercati chiave.

Nintendo ha aggiornato le proprie previsioni finanziarie, in virtù di un andamento migliore del previsto per la nuova Switch 2. L'azienda di Kyoto prevede ora di vendere 19 milioni di unità entro marzo 2026, rispetto ai 15 milioni stimati in precedenza.

Il nuovo obiettivo è accompagnato da un incremento del 16% dell'utile operativo annuale, portato a 370 miliardi di yen (circa 2,4 miliardi di dollari). Nel trimestre terminato a settembre, Nintendo ha registrato 88,25 miliardi di yen di utile operativo e 527,2 miliardi di yen di ricavi, risultati che hanno superato le stime medie degli analisti.

La Switch 2 è la console più costosa mai prodotta dall'azienda e ha già stabilito nuovi record di vendita: oltre 6 milioni di unità distribuite nelle prime sette settimane dal lancio, grazie soprattutto ai risultati nei mercati di riferimento, Giappone e Stati Uniti.

Dal lancio a oggi Switch 2 ha commercializzato 10,36 milioni di unità - dato di fine settembre. Di queste, 4,54 milioni sono state vendute nel solo secondo trimestre, a conferma di una domanda stabile anche dopo l'effetto-lancio.

La precedente generazione, Nintendo Switch, ha totalizzato nel semestre 1,89 milioni di unità vendute, mostrando un rallentamento fisiologico ma mantenendo un ruolo rilevante nella base installata. La console arriva così a 154,01 milioni di unità dal lancio, vicinissima al Nintendo DS a 154,02 milioni.

Sul fronte software, Nintendo riporta 20,62 milioni di unità vendute per Switch 2 nel semestre, un dato che include circa 8,1 milioni di copie di titoli bundle con la console, come Mario Kart World, lanciato insieme all'hardware, e Donkey Kong Bananza, uscito a luglio. I titoli sviluppati da terze parti hanno contribuito a rafforzare il catalogo della nuova piattaforma.

Per Nintendo Switch, le vendite software si sono attestate a 61,56 milioni di unità, in calo del 12,4% su base annua. La società ha spiegato che molti titoli originariamente pubblicati su Switch continuano a essere giocati anche su Switch 2, contribuendo a mantenere stabili le performance dei giochi di catalogo.

Sul piano digitale, i ricavi hanno totalizzato 155,5 miliardi di yen, con un leggero calo del 2,8% rispetto all'anno precedente. Le vendite digitali rappresentano ora il 54,5% del totale software, in flessione di 1,8 punti percentuali. La contrazione è stata attribuita sia all'effetto cambio che al calo delle vendite di software distribuito esclusivamente in formato digitale.

Il presidente Shuntaro Furukawa ha tuttavia sottolineato che mantenere questo ritmo non sarà semplice, citando l'elevato prezzo dell'hardware e le incertezze macroeconomiche legate alle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, nonché ai dazi imposti dall'amministrazione Trump.

Con l'avvicinarsi della stagione natalizia, gli analisti si aspettano una nuova accelerazione delle vendite. Nintendo avrebbe chiesto ai propri partner produttivi di aumentare la capacità fino a 25 milioni di unità entro marzo, per far fronte a una domanda che continua a superare l'offerta nei principali mercati.

Il successo iniziale di Switch 2 consolida così la posizione di Nintendo nel segmento console, confermando la validità della formula ibrida portatile e la forza del catalogo proprietario che continua a trainare l'ecosistema della piattaforma.