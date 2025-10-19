Switch 2 non si ferma più: Nintendo punta a un target molto ambizioso

Nintendo ha obiettivi molto ambiziosi per la sua Switch 2 che dovrebbe raggiungere molto presto quota 25 milioni di unità prodotte: alcune stime di Bloomberg confermano che il target della casa nipponica non è lontano

La nuova Nintendo Switch 2 potrebbe raggiungere ottimi risultati di vendita nel corso dell'anno fiscale che si concluderà a marzo 2026. Nintendo, infatti, ha fissato dei target molto ambiziosi per la sua console che sta mantenendo un ritmo sostenuto e che potrebbe registrare un nuovo picco di vendite nel corso del periodo pre-natalizio. Ricordiamo che la Switch 2 è stata protagonista di un ottimo lancio, con 3,5 milioni di unità vendute in appena 4 giorni e con risultati nettamente superiori a quelli registrati dalla generazione precedente.

25 milioni di unità entro marzo 2026?

Nintendo punta a raggiungere quota 25 milioni di unità prodotte entro marzo 2026, quando si concluderà l'anno fiscale in Giappone. Secondo alcune stime, l'azienda dovrebbe toccare quota 17,6 milioni di unità vendute entro il periodo considerato ma, secondo Bloomberg, i risultati dovrebbero essere ancora migliori, con un target di 20 milioni che potrebbe essere alla portata.

La differenza tra unità vendute e unità prodotte (5 milioni, considerando i target produttivi di Nintendo) dovrebbe poi essere smaltita nel corso del trimestre successivo, anche grazie all'arrivo di nuovi titoli. L'obiettivo di Nintendo è quello di avere una sorta di cuscinetto per guardarsi le spalle da eventuali shock produttivi o altre variabili imponderabili.

In ogni caso, la Switch 2 si sta ritagliando uno spazio da protagonista sul mercato, come ampiamente previsto nei mesi scorsi. Anche grazie a un catalogo di giochi in costante crescita e a un prezzo accessibile, soprattutto in confronto alle handheld Windows, per la console Nintendo la strada verso nuovi record è spianata.

Nelle prossime settimane, con i dati aggiornati sull'andamento delle vendite, avremo un quadro più chiaro in merito alla possibilità di raggiungimento del target di vendita stimato da Bloomberg.