'Svolta' nel branding per Microsoft: il sondaggio social decreta il ritorno ufficiale al nome XBOX tutto maiuscolo

La nuova CEO Asha Sharma ha ufficializzato il cambio di branding per la divisione videoludica di Microsoft: il marchio abbandona la grafia classica per diventare ufficialmente XBOX, tutto maiuscolo. La decisione segue un sondaggio online

La divisione videoludica di Microsoft sta attraversando un periodo di ristrutturazione della propria identità, culminato di recente in una decisione riguardante la veste grafica del proprio nome. A seguito di un sondaggio lanciato sulle piattaforme social nei giorni passati, i vertici aziendali hanno stabilito che la denominazione ufficiale del marchio abbandonerà la forma classica per adottare stabilmente la configurazione interamente maiuscola. Da questo momento in poi, l'identità visiva della piattaforma sarà ufficialmente identificata dalla scritta XBOX.

La promozione di questa iniziativa si deve direttamente ad Asha Sharma, da poco insediatasi nel ruolo di amministratore delegato della divisione. La dirigente ha avviato una forte campagna di interazione digitale, proponendo alla community una scelta tra le due storiche modalità di scrittura che hanno caratterizzato il brand nel corso degli anni. Quella che inizialmente poteva apparire come una semplice attività di intrattenimento per aumentare il coinvolgimento sui canali social si è invece trasformata in una vera e propria manovra di re branding istituzionale.

Questo mutamento rappresenta una forte operazione di richiamo nostalgico alle radici della scuderia Microsoft. La scelta di utilizzare i caratteri maiuscoli rievoca infatti il debutto sul mercato della primissima console della famiglia, il cui logo originale presentava proprio questa specifica formattazione. Nelle generazioni successive, sia la stampa specializzata sia la documentazione istituzionale avevano progressivamente optato per una grafia più convenzionale, un'abitudine che oggi viene ufficialmente accantonata per fare spazio al ritorno alle origini.

Un ampio quadro di riforme per "XBOX"

L'adozione della nuova dicitura si inserisce in un più ampio quadro di riforme strutturali e commerciali introdotte dalla nuova dirigenza. Accanto alle modifiche estetiche, Sharma ha promosso aggiornamenti significativi per l'ecosistema della console, tra cui spicca una rimodulazione dell'offerta dell'abbonamento Game Pass, caratterizzata da una riduzione del costo mensile per il livello più completo. L'obiettivo sembra essere quello di ristabilire un contatto più diretto e vantaggioso con la base di utenti storici del brand.

La strategia comunicativa della nuova gestione si focalizza sulla ricostruzione di un'immagine solida e tradizionale, prendendo le distanze dalle passate decisioni di marketing. Tra i primi provvedimenti della CEO vi è stata infatti la cancellazione di precedenti campagne pubblicitarie ritenute ambigue, per inaugurare un percorso volto a riaffermare la centralità del sistema hardware classico. Parallelamente, si segnalano indiscrezioni su progetti tecnologici innovativi volti a consentire ai possessori di supporti fisici di convertire i propri titoli in formati digitali.

Attualmente, i profili di comunicazione e i portali istituzionali dell'azienda mostrano già l'applicazione della nuova direttiva estetica. Sebbene la modifica possa sembrare di entità ridotta sul piano pratico, essa simboleggia la volontà di ritrovare una stabilità visiva e concettuale.