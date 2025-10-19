Svelato il prezzo 'perfetto' per GTA 6, e non è quello che pensi

Secondo una ricerca di MIDiA Research, il prezzo ottimale di lancio per GTA 6 sarebbe di 70 dollari (80 in Europa), ideale per massimizzare i ricavi senza ridurre troppo le vendite. Restano però molti interrogativi, soprattutto sul futuro di GTA Online e su eventuali modelli a pagamento o abbonamento.

GTA 6 è, senza dubbio, il titolo più atteso tra le novità in arrivo per il mondo dei videogiochi. In attesa del 26 maggio 2026, il nuovo gioco di Rockstar Games continua a essere al centro di discussioni legate al prezzo. Che scelte farà Take Two, tra costi di sviluppo elevatissimi e la necessità di monetizzare?

Una ricerca di MIDiA Research analizza quello che dovrebbe essere il prezzo giusto di lancio per consentire a Rockstar di ottenere il massimo ricavo dal suo gioco. I rumor su un prezzo di 100 dollari tornano molto spesso, e anche Take-Two non ha chiuso a questa ipotesi.

GTA 6: qual è il prezzo giusto?

Secondo i risultati dell'indagine, il prezzo ottimale per il lancio di GTA 6, già definito come il primo gioco quintupla A, dovrebbe essere quello di 70 dollari (che in Europa diventerebbero 80 euro). In questo modo, infatti, il gioco potrebbe essere in grado di massimizzare i ricavi. Portare il prezzo a 100 dollari, infatti, ridurrebbe il numero di utenti disposti ad acquistare il titolo.

L'aumento di prezzo non compenserebbe il calo di unità vendute e, quindi, i ricavi si ridurrebbero. Considerando il campione di utenti coinvolto (l'indagine fa riferimento al mercato americano e si basa sulle risposte di 2000 videogiocatori), un prezzo di 70 dollari spingerebbe il 79% degli interessati all'acquisto, mentre con un prezzo di 100 dollari questa quota scenderebbe a 35%. Da segnalare che il 16% sarebbe disposto ad acquistare GTA 6 anche con un prezzo di 150 dollari.

Lanciare il gioco al prezzo ottimale di 70 dollari, ritiene MIDiA, significherebbe che circa l'8,6% della popolazione adulta statunitense acquisterebbe il gioco, il che equivarrebbe a 22,9 milioni di copie vendute e a circa 1,6 miliardi di dollari di fatturato.

Il prezzo è solo una delle tante domande ancora senza risposta che circondano GTA 6. Un altro grande interrogativo riguarda il futuro di GTA Online: Rockstar potrebbe decidere di far pagare un extra per accedervi? Sarà disponibile come download gratuito e indipendente? Oppure l'azienda introdurrà un abbonamento dedicato? E soprattutto, Rockstar e Take-Two manterranno davvero l'accesso a GTA Online gratuito, come accaduto finora?

Speriamo di non dover attendere troppo per scoprirlo: GTA 6 è atteso per il 26 maggio 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.