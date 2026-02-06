Svelati gli amiibo di Resident Evil Requiem: le 'statuette' di Leon e Grace arrivano in estate

Capcom ha svelato due amiibo di Resident Evil Requiem dedicati a Leon S. Kennedy e Grace Ashcroft, in arrivo nell'estate 2026. Gli amiibo offriranno skin speciali per le armi. Annunciato anche un Pro Controller a tema Switch 2, disponibile dal 27 febbraio insieme al gioco

Resident Evil
 

Durante il Nintendo Direct Partner Showcase di ieri, Capcom ha finalmente tolto il velo sui due amiibo ufficiali di Resident Evil Requiem, annunciati inizialmente il mese scorso. Le nuove statuette, dedicate ai due protagonisti del gioco Leon S. Kennedy e Grace Ashcroft, saranno disponibili nel corso dell'estate 2026, accompagnando l'uscita del nuovo capitolo della celebre saga horror.

I due amiibo riproducono fedelmente i personaggi con l'equipaggiamento utilizzato all'interno del gioco. L'amiibo di Grace Ashcroft mostra la protagonista nel suo outfit standard, completo di zaino, un dettaglio che richiama il suo ruolo più orientato alla sopravvivenza e alla gestione delle risorse. Leon S. Kennedy, invece, sfoggia il suo nuovo look completamente total black, creato appositamente per Resident Evil Requiem, ed è armato con una nuova arma da mischia: l'accetta.

Capcom ha confermato che entrambi gli amiibo offriranno ricompense in-game quando verranno scansionati tramite i Joy-Con o il Pro Controller di Nintendo Switch 2. In particolare, l'utilizzo delle statuette permetterà di ottenere skin speciali per le armi, un incentivo pensato sia per i collezionisti sia per i giocatori più attenti alla personalizzazione estetica del proprio equipaggiamento.

Ulteriori dettagli sugli Amiibo e non solo di Resident Evil Requiem

Gli amiibo sono stati presentati insieme a un Nintendo Switch 2 Pro Controller a tema Resident Evil Requiem, pensato per celebrare il lancio del gioco. Il controller, proposto al prezzo di 99,99 dollari, sarà disponibile a partire dal 27 febbraio, la stessa data di uscita di Resident Evil Requiem. Il design è particolarmente curato e presenta una grafica in stile ritaglio di giornale, con riferimenti a eventi iconici della saga, come l'incidente al Raccoon City Police Department di Resident Evil 2.

Dal punto di vista del gameplay, Resident Evil Requiem offrirà due esperienze differenti a seconda del personaggio controllato. Le sezioni dedicate a Grace Ashcroft saranno fortemente incentrate sul survival horror, con enfasi su tensione, esplorazione e gestione delle risorse.

Al contrario, Leon disporrà di una maggiore potenza di fuoco, rendendo le sue parti più action-oriented. Capcom ha inoltre sottolineato come le mosse di Leon saranno molto più brutali rispetto alle sue precedenti apparizioni.

