Super Mario Galaxy il film: l'idraulico torna al cinema con un film che 'lascerà il segno'

Durante il Nintendo Direct di oggi, la società ha annunciato a sorpresa il ritorno al cinema di Mario dopo il grande successo del 2023. Super Mario Galaxy  Il Film, è questo il titolo della prossima avventura sul grande schermo dell'idraulico italiano.

Ancora una volta, Nintendo collaborerà con Illumination Entertainment e ritroveremo il cast d'eccellenza che ha caratterizzato la precedente produzione in CGI: Chris Pratt darà nuovamente la voce a Mario così come Jack Black darà la propria a Bowser. La principessa Peach sarà interpretata ancora da Anya Taylor-Joy, Luigi da Charlie Day, Keegan-Michael Key sarà ancora il funghetto Toad e Kevin Michael Richardson tornerà nei panni di Kamek.

Il film sarà l'evento più importante a livello internazionale per celebrare il 40° anniversario dell'idraulico più famoso dell'industria videoludica. Ispirato ai due capitoli, Super Mario Bros. Galaxy e Super Mario Bros. Galaxy 2, il produttore Chris Meledandri promette alcune sorprese all'interno del lungometraggio.

"I registi, Michael Jelenic e Aaron Horvath, assieme allo straordinario team di artisti del nostro studio di Parigi, sono impegnati a realizzare un film che occupi un posto nella storia che stiamo celebrando".

Nella produzione è direttamente coinvolto anche Shigeru Miyamoto, uno dei padri di Super Mario, attuale Game Director e supervisore della saga sin dagli anni '80. Al momento, non sono stati condivisi ulteriori dettagli né la finestra d'uscita del nuovo film.