Super Mario Galaxy - Il Film: disponibile il primo trailer ufficiale. In uscita nel 2026

Il trailer ufficiale di Super Mario Galaxy - Il Film è disponibile: il film sarà nelle sale cinematografiche nel corso dell'aprile del 2026 con l'obiettivo di bissare il successo della pellicola uscita nel 2023

È disponibile da alcune ore il trailer ufficiale di Super Mario Galaxy - Il Film. Si tratta del film di animazione che rappresenta il sequel di Super Mario Bros. - Il film uscito nel 2023. Il trailer in questione anticipa la premessa iniziale della pellicolae segue il teaser rilasciato lo scorso mese di settembre. Ricordiamo che Nintendo realizzerà altri film dedicati ai suoi videogiochi.

Il trailer

Il nuovo trailer di Super Mario Galaxy - Il Film, rilasciato in occasione di un Nintendo Direct dedicato, dura poco più di 2 minuti ed è già disponibile nella versione doppiata in italiano che arriverà nelle sale cinematografiche. Non ci sono particolari spoiler in quanto le sequenze mostrate anticipano quella che dovrebbe essere la parte iniziale della storia. Ricordiamo che la pellicola è attesa nelle sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 1° aprile 2026.

Super Mario Bros. - Il film è stato uno dei più grandi successi del 2023 con incassi di circa 1,3 miliardi di dollari. Stando a quanto riporta la pagina di Wikipedia del titolo, si tratta del film basato su un videogioco con il maggior incasso di sempre e anche del primo titolo di questa categoria a raggiungere e superare il miliardo di dollari.

Al momento, inoltre, è il quinto film di animazione con i maggiori incassi nella storia del cinema ed è anche il maggior successo di Illumination. Il sequel, Super Mario Galaxy, punta a superare il suo predecessore. Non sarà un'impresa facile, anche se il trailer getta le basi per una pellicola divertente, avvicinante e potenzialmente molto interessante.