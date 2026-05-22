Subnautica 2 parte bene: lancio da record su Steam

Subnautica 2 parte bene: lancio da record su Steam

Subnautica 2 sta registrando un lancio molto positivo su Steam, con numeri da record. Si tratta del gioco che ha venduto di più sulla piattaforma in questo 2026, considerando i primi giorni di disponibilità

di pubblicata il , alle 08:31 nel canale Videogames
 

Subnautica 2 è un successo commerciale e sta registrando numeri da record su Steam, come confermano le prime analisi in merito alle performance del gioco nei suoi primi giorni di disponibilità sulla piattaforma. Le premesse per un successo commerciale ci sono tutte.

Un lancio da record su Steam

In base alle prime rilevazioni, Subnautica 2 avrebbe raggiunto quota 4,1 milioni di copie vendute nei primi cinque giorni di disponibilità, generando un totale di 100 milioni di dollari di ricavi.

Le vendite sarebbero quasi tutte concentrate su Steam, dove il gioco ha superato 467 mila giocatori in contemporanea di picco, secondo SteamDB. Dalle prime stime, infatti, le vendite dirette su Xbox si fermerebbero a poco meno di 100 mila unità.

Il risultato in questione è legato al fatto che il gioco è incluso nel catalogo del Game Pass e, quindi, la maggior parte dei giocatori interessati al titolo su console sta utilizzando l'abbonamento per accedervi.

Tornando a Steam, Subnautica 2 è il gioco venduto più rapidamente nel 2026 sulla piattaforma, dove è disponibile con un prezzo di 29,99 euro, con un lancio migliore di Slay the Spire 2, Resident Evil Requiem e Crimson Desert.

Il gioco ha venduto quasi il doppio delle copie di Resident Evil Requiem nei primi cinque giorni successivi al lancio sulla piattaforma.

Il gioco sta registrando, quindi, un lancio molto positivo, con numeri da record su Steam e con ottime recensioni, da parte di pubblico e critica. Tutte le premesse per un successo durato, quindi, ci sono.

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1 Commenti
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najmarte22 Maggio 2026, 09:20 #1
adoro subnautica e il telone sul tubo

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