Street Fighter: svelato il cast completo del nuovo film in arrivo nel 2026
Il nuovo film di Street Fighter, prodotto da Capcom e Legendary e distribuito da Paramount, arriverà nei cinema il 16 ottobre 2026. Ambientato nel 1993, racconterà il ritorno di Ryu e Ken al World Warrior Tournament. Nel cast, confermati Jason Momoa e 50 Centdi Vittorio Rienzo pubblicata il 05 Settembre 2025, alle 12:26 nel canale Videogames
Paramount CapcomStreet Fighter
Il nuovo adattamento cinematografico di Street Fighter ha finalmente una data di uscita ufficiale: la pellicola debutterà nelle sale il 16 ottobre 2026. La co-produzione di Capcom e Legendary Pictures avrà un cast di rilievo in cui spiccano Jason Momoa e 50 Cent.
Come riportato da The Hollywood Reporter, il film sarà ambientato nel 1993 e seguirà le vicende di Ryu e Ken Masters, due combattenti divisi dal passato che vengono richiamati all’azione da Chun-Li per partecipare al leggendario World Warrior Tournament. Quello che sembra un semplice torneo di arti marziali nasconde però una cospirazione letale, destinata a mettere i protagonisti l’uno contro l’altro e a far emergere i fantasmi delle loro vite.
Secrets don’t last long in the arena—Street Fighter is now in production. In theaters October 16, 2026.— Street Fighter Movie (@Street_Fighter) September 4, 2025
Let the tournament begin!#StreetFighterMovie pic.twitter.com/HhDKL39i5H
Attraverso un post su X, la produzione ha condiviso l'intero cast che formerà il roster di lottatori iconici di Street Fighter. Di seguito vi riportiamo i ruoli principali e i relativi interpreti: Andrew Koji (Ryu); Noah Centineo (Ken); Callina Liang (Chun-Li); Jason Momoa (Blanka); 50 Cent (Balrog); Cody Rhodes (Guile); Orville Peck (Vega); Vidyut Jammwal (Dhalsim); Olivier Richters (Zangief); Nirooki Goto (E. Honda); David Dastmalchian (Bison); Roman Reigns (Akuma); Andrew Shulz (Dan Hibiki); Eric André (Don Sauvage); Mel Jarnson (Cammy); Rayna Vallandingham (Juli); Alexander Volkanovski (Joe).
La produzione si inserisce in un contesto crescente di intrattenimento crossmediale che vede sempre più produzioni live-action tratte dai videogiochi. Proprio di recente, Paramount ha annunciato un accordo con Activision per la produzione di un film basato su Call of Duty, a cui si affiancano le serie TV di prossima uscita dedicate a saghe iconiche come Fallout, God of War e Tomb Raider.
22 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Meno male, in questo mondo perverso, avevamo bisogno di un po' di moralità !
Scherzo eh !
Link ad immagine (click per visualizzarla)
Non sembra manco male come cast tra alti e bassi.
Solo non capisco David Dastmalchian come Bison, così come non aveva senso Raul Julia per quanto grandissimo attore in quello del 1994, sembra che non tengano mai conto della fisicità di Bison.
Perchè prendono sempre un secco per fare Bison che invece dovrebbe essere grande e grosso?
Ci stava Henry Cavill per esempio.
Saluti,
Vittorio
Callina Liang è la scelta più magrolina e poco muscolosa che potessero fare
ma.. una pseudo body builder asiatica no?
ma.. una pseudo body builder asiatica no?
basta che sia casta
Non sembra manco male come cast tra alti e bassi.
Solo non capisco David Dastmalchian come Bison, così come non aveva senso Raul Julia per quanto grandissimo attore in quello del 1994, sembra che non tengano mai conto della fisicità di Bison.
Perchè prendono sempre un secco per fare Bison che invece dovrebbe essere grande e grosso?
Ci stava Henry Cavill per esempio.
Motivo ? Non ci sono attori abbastanza idonei.
Quasi tutti i personaggi maschi sono grossi in SF ( persino Ken e Ryu ) e persino alcuni femminili.
Henry Cavill non ha nè il volto nè la voce idonea a fare Bison e per altro oggi è la metà di quando ha fatto il primo Superman. Già durante il film di Justice League aveva perso tutto, è uno smilzo.
Link ad immagine (click per visualizzarla)
Quasi tutti i personaggi maschi sono grossi in SF ( persino Ken e Ryu ) e persino alcuni femminili.
Henry Cavill non ha un volto idoneo a fare Bison e per altro oggi è la metà di quando ha fatto il primo Superman. Già durante il film di Justice League aveva perso tutto, era uno smilzo.
Allora il super boss finale di un film su un videogiochi di gente che combatte facciamo fare a David Dastmalchian che ha il fisico da lanciatore di coriandoli.
Dai che di attori idonei ce ne sono a palate, Cavill era solo un esempio.
Un altro che ci vedrei bene? Alan Ritchson.
Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".