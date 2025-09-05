Street Fighter: svelato il cast completo del nuovo film in arrivo nel 2026

Street Fighter: svelato il cast completo del nuovo film in arrivo nel 2026

Il nuovo film di Street Fighter, prodotto da Capcom e Legendary e distribuito da Paramount, arriverà nei cinema il 16 ottobre 2026. Ambientato nel 1993, racconterà il ritorno di Ryu e Ken al World Warrior Tournament. Nel cast, confermati Jason Momoa e 50 Cent

Il nuovo adattamento cinematografico di Street Fighter ha finalmente una data di uscita ufficiale: la pellicola debutterà nelle sale il 16 ottobre 2026. La co-produzione di Capcom e Legendary Pictures avrà un cast di rilievo in cui spiccano Jason Momoa e 50 Cent.

Come riportato da The Hollywood Reporter, il film sarà ambientato nel 1993 e seguirà le vicende di Ryu e Ken Masters, due combattenti divisi dal passato che vengono richiamati all’azione da Chun-Li per partecipare al leggendario World Warrior Tournament. Quello che sembra un semplice torneo di arti marziali nasconde però una cospirazione letale, destinata a mettere i protagonisti l’uno contro l’altro e a far emergere i fantasmi delle loro vite.

Attraverso un post su X, la produzione ha condiviso l'intero cast che formerà il roster di lottatori iconici di Street Fighter. Di seguito vi riportiamo i ruoli principali e i relativi interpreti: Andrew Koji (Ryu); Noah Centineo (Ken); Callina Liang (Chun-Li); Jason Momoa (Blanka); 50 Cent (Balrog); Cody Rhodes (Guile); Orville Peck (Vega); Vidyut Jammwal (Dhalsim); Olivier Richters (Zangief); Nirooki Goto (E. Honda); David Dastmalchian (Bison); Roman Reigns (Akuma); Andrew Shulz (Dan Hibiki); Eric André (Don Sauvage); Mel Jarnson (Cammy); Rayna Vallandingham (Juli); Alexander Volkanovski (Joe).

La produzione si inserisce in un contesto crescente di intrattenimento crossmediale che vede sempre più produzioni live-action tratte dai videogiochi. Proprio di recente, Paramount ha annunciato un accordo con Activision per la produzione di un film basato su Call of Duty, a cui si affiancano le serie TV di prossima uscita dedicate a saghe iconiche come Fallout, God of War e Tomb Raider.

Saturn05 Settembre 2025, 12:28 #1
Originariamente inviato da: Redazione di Hardware Upgrade
Street Fighter: svelato il casto completo del nuovo film in arrivo nel 2026


Meno male, in questo mondo perverso, avevamo bisogno di un po' di moralità !

Scherzo eh !
TorettoMilano05 Settembre 2025, 12:28 #2
svelato il casto


Link ad immagine (click per visualizzarla)
randorama05 Settembre 2025, 12:33 #3
vogliamo chun li in burka!
Mars9505 Settembre 2025, 12:39 #4
Anche un paio di nomi credo siano scritti errati.

Non sembra manco male come cast tra alti e bassi.
Solo non capisco David Dastmalchian come Bison, così come non aveva senso Raul Julia per quanto grandissimo attore in quello del 1994, sembra che non tengano mai conto della fisicità di Bison.
Perchè prendono sempre un secco per fare Bison che invece dovrebbe essere grande e grosso?

Ci stava Henry Cavill per esempio.
Vittorio Rienzo05 Settembre 2025, 12:42 #5
Corretto ragazzi, a quanto pare non ci saranno casti neanche in Street Fighter

Saluti,

Vittorio
ninja75005 Settembre 2025, 12:45 #6
Originariamente inviato da: randorama
vogliamo chun li in burka!


Callina Liang è la scelta più magrolina e poco muscolosa che potessero fare

ma.. una pseudo body builder asiatica no?
aqua8405 Settembre 2025, 12:51 #7
A me basta Mel Jarnson
randorama05 Settembre 2025, 12:57 #8
Originariamente inviato da: ninja750
Callina Liang è la scelta più magrolina e poco muscolosa che potessero fare

ma.. una pseudo body builder asiatica no?



basta che sia casta
Ripper8905 Settembre 2025, 13:23 #9
Originariamente inviato da: Mars95
Anche un paio di nomi credo siano scritti errati.

Non sembra manco male come cast tra alti e bassi.
Solo non capisco David Dastmalchian come Bison, così come non aveva senso Raul Julia per quanto grandissimo attore in quello del 1994, sembra che non tengano mai conto della fisicità di Bison.
Perchè prendono sempre un secco per fare Bison che invece dovrebbe essere grande e grosso?

Ci stava Henry Cavill per esempio.


Motivo ? Non ci sono attori abbastanza idonei.
Quasi tutti i personaggi maschi sono grossi in SF ( persino Ken e Ryu ) e persino alcuni femminili.

Henry Cavill non ha nè il volto nè la voce idonea a fare Bison e per altro oggi è la metà di quando ha fatto il primo Superman. Già durante il film di Justice League aveva perso tutto, è uno smilzo.

Link ad immagine (click per visualizzarla)
Mars9505 Settembre 2025, 13:29 #10
Originariamente inviato da: Ripper89
Motivo ? Non ci sono attori abbastanza idonei.
Quasi tutti i personaggi maschi sono grossi in SF ( persino Ken e Ryu ) e persino alcuni femminili.

Henry Cavill non ha un volto idoneo a fare Bison e per altro oggi è la metà di quando ha fatto il primo Superman. Già durante il film di Justice League aveva perso tutto, era uno smilzo.


Allora il super boss finale di un film su un videogiochi di gente che combatte facciamo fare a David Dastmalchian che ha il fisico da lanciatore di coriandoli.

Dai che di attori idonei ce ne sono a palate, Cavill era solo un esempio.
Un altro che ci vedrei bene? Alan Ritchson.
