Street Fighter: svelato il cast completo del nuovo film in arrivo nel 2026

Il nuovo adattamento cinematografico di Street Fighter ha finalmente una data di uscita ufficiale: la pellicola debutterà nelle sale il 16 ottobre 2026. La co-produzione di Capcom e Legendary Pictures avrà un cast di rilievo in cui spiccano Jason Momoa e 50 Cent.

Come riportato da The Hollywood Reporter, il film sarà ambientato nel 1993 e seguirà le vicende di Ryu e Ken Masters, due combattenti divisi dal passato che vengono richiamati all’azione da Chun-Li per partecipare al leggendario World Warrior Tournament. Quello che sembra un semplice torneo di arti marziali nasconde però una cospirazione letale, destinata a mettere i protagonisti l’uno contro l’altro e a far emergere i fantasmi delle loro vite.

Attraverso un post su X, la produzione ha condiviso l'intero cast che formerà il roster di lottatori iconici di Street Fighter. Di seguito vi riportiamo i ruoli principali e i relativi interpreti: Andrew Koji (Ryu); Noah Centineo (Ken); Callina Liang (Chun-Li); Jason Momoa (Blanka); 50 Cent (Balrog); Cody Rhodes (Guile); Orville Peck (Vega); Vidyut Jammwal (Dhalsim); Olivier Richters (Zangief); Nirooki Goto (E. Honda); David Dastmalchian (Bison); Roman Reigns (Akuma); Andrew Shulz (Dan Hibiki); Eric André (Don Sauvage); Mel Jarnson (Cammy); Rayna Vallandingham (Juli); Alexander Volkanovski (Joe).

La produzione si inserisce in un contesto crescente di intrattenimento crossmediale che vede sempre più produzioni live-action tratte dai videogiochi. Proprio di recente, Paramount ha annunciato un accordo con Activision per la produzione di un film basato su Call of Duty, a cui si affiancano le serie TV di prossima uscita dedicate a saghe iconiche come Fallout, God of War e Tomb Raider.