Street Fighter: Paramount e Capcom pubblicano il primo trailer ufficiale del nuovo film
Il primo trailer del nuovo film di Street Fighter mostra le premesse per un adattamento ricco di richiami ai videogiochi, tra cui il flash kick di Guile e il bonus stage dell'auto. Il film debutterà nelle sale il 16 ottobre 2026di Vittorio Rienzo pubblicata il 13 Dicembre 2025, alle 13:01 nel canale Videogames
CapcomStreet Fighter
Il nuovo film dedicato a Street Fighter inizia a prendere forma grazie al primo trailer ufficiale, un breve teaser che in meno di un minuto mostra diversi elementi pensati per conquistare gli appassionati della serie Capcom. La produzione punta a un adattamento fedele, con numerosi richiami ai capitoli storici storici.
Il video offre un primo sguardo ai personaggi principali tra cui: Guile, interpretato dal wrestler Cody Rhodes, M. Bison con il volto di David Dastmalchian e Akuma, affidato a Roman Reigns. Non mancano Cammy, Chun-Li, Ryu, Ken, Sagat, Dhalsim, Zangief e Vega. Gli appassionati più attenti riconosceranno anche alcune tecniche iconiche, come il flash kick di Guile, ricreato con precisione per mantenere l'identità del personaggio.
Non manca nemmeno uno degli elementi più celebri di Street Fighter II: il bonus stage dell'auto da distruggere. Curioso anche il dettaglio della targa IC29, la stessa comparsa nel gioco originale, segno della volontà di conservare tutti i dettagli autentici del franchise.
Il film arriverà al cinema il 16 ottobre 2026, con l'obiettivo di proporre una versione più convincente rispetto al discusso adattamento del 1994. Nel frattempo, il franchise videoludico prosegue con Street Fighter 6, uscito nel 2023 su PS4, PS5, PC e Xbox Series X/S, e più di recente approdato su Switch 2 in occasione del lancio della console lo scorso giugno.
7 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Certo , alcuni personaggi non danno una buona impressione di primo acchitto.
La mia prima impressione è che sarà certamente superiore al film precedente.
David Dastmalchian mi sembra dare le vibe giuste giuste nel suo ruolo, pure gli altri mi sembrano ok.
L'unico grande momento di dubbio mi è venuto quando Guile da il flash kick, spero che l'acconciatura "a cono rovesciato" invece che a spazzola sia una gag deliberata, mi è venuto da ridere.
con i mortal kombat invece ce stato un miglioramento con il nuovo . anche il film di Tekken non era male
