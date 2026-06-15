Stranger Than Heaven rivoluziona il combat system di Yakuza con stamina e controlli sui grilletti

Il nuovo progetto di Ryu Ga Gotoku Studio, intitolato Stranger Than Heaven, sta attirando grande attenzione per le sue modifiche radicali al sistema di combattimento tipico della serie Yakuza/Like a Dragon. Presentato durante una demo al Summer Game Fest 2026, il gioco ha mostrato esclusivamente il suo gameplay, ambientato in tre differenti epoche della storia giapponese. L'esperienza era focalizzata unicamente sui combattimenti, senza attività secondarie, mettendo il giocatore nei panni di un protagonista armato soltanto di determinazione e di un'arma improvvisata.

Uno degli elementi più innovativi riguarda proprio il sistema di lotta, completamente ripensato rispetto ai capitoli precedenti. Le classiche mosse "Heat" sono state rimosse e sostituite da un sistema basato sulla stamina, che influisce direttamente sulla capacità di attaccare, difendersi e reagire.

Il combattimento è ora costruito attorno ai grilletti e ai pulsanti dorsali del controller, che controllano rispettivamente arti diversi del personaggio: pugni e calci vengono eseguiti in base ai tasti L1, L2, R1 e R2, con la possibilità di caricare gli attacchi per aumentarne la potenza. Questa scelta libera i pulsanti frontali, ora dedicati principalmente a schivata e difesa.

Ulteriori dettagli sul sistema di combattimento di Stranger Than Heaven

Durante le prove pratiche, il sistema ha mostrato sia potenzialità che qualche limite. Nei combattimenti contro gruppi numerosi, il sistema di aggancio automatico del bersaglio risultava talvolta impreciso, rendendo meno fluido il controllo del combattimento. Tuttavia, il design delle animazioni e la varietà delle situazioni, soprattutto nei duelli singoli, hanno evidenziato un approccio più tecnico e dinamico rispetto al passato.

La gestione della stamina è centrale: quando un nemico esaurisce le proprie energie diventa vulnerabile a contrattacchi potenti che sostituiscono le vecchie mosse speciali della serie. Questo sistema incoraggia un ritmo più strategico, basato su attesa, pressione e tempismo. La demo ha incluso anche uno scontro particolarmente impegnativo contro un avversario armato di spada, caratterizzato da attacchi imprevedibili e una progressiva escalation della difficoltà.

Le sue tecniche variavano a seconda della salute residua, includendo attacchi rapidi e prese difficili da evitare, rendendo necessario un uso preciso delle schivate. Dal punto di vista narrativo, il gioco potrebbe collegarsi alle origini della storia della serie principale e alla nascita di importanti organizzazioni criminali, anche se gli sviluppatori non hanno ancora confermato questi legami. Stranger Than Heaven è previsto per il 15 gennaio 2027.