Stranger Than Heaven avrà una storia molto più estesa della serie Yakuza, ma offrirà meno attività secondarie

RGG Studio ha rivelato nuovi dettagli su Stranger Than Heaven. Il gioco offrirà una campagna principale molto estesa, mappe di dimensioni simili a quelle di Yakuza, più edifici esplorabili e sistemi completamente rinnovati

Stranger Than Heaven rappresenta una delle principali novità di Ryu Ga Gotoku Studio in vista del 2027 e, secondo le ultime dichiarazioni del team di sviluppo, offrirà un'esperienza molto diversa rispetto alla celebre serie Yakuza, pur mantenendo alcuni elementi familiari.

Il direttore dello studio, Masayoshi Yokoyama, ha spiegato che la campagna principale è cresciuta progressivamente durante lo sviluppo. Pur senza averne misurato con precisione la durata, il responsabile ritiene che la storia sia diventata particolarmente ampia e lunga, soprattutto perché nuovi contenuti narrativi sono stati aggiunti nel corso della produzione.

Per quanto riguarda l'esplorazione, Yokoyama ha precisato che le mappe avranno dimensioni complessive simili a quelle viste nei capitoli di Yakuza. Ogni epoca storica presente nel gioco possiederà però caratteristiche proprie e una scala differente, senza che gli sviluppatori abbiano modificato artificialmente le dimensioni delle ambientazioni per uniformarle tra loro.

Stranger Than Heaven: ulteriori dettagli su esplorazione e storia

Lo studio ha inoltre aumentato il numero di edifici visitabili con ambienti interni rispetto alla serie Yakuza. Tuttavia, essendo il gioco ambientato in periodi storici, non saranno presenti grattacieli o strutture moderne, motivo per cui la percezione generale delle mappe rimarrà sostanzialmente paragonabile a quella delle produzioni precedenti.

Yokoyama ha sottolineato che Stranger Than Heaven deve essere considerato una proprietà intellettuale completamente nuova. L'interfaccia, i controlli e il sistema di combattimento sono stati progettati da zero e differiscono in modo significativo da quelli utilizzati nei giochi della saga Yakuza. Anche il modo in cui verranno raccontate le missioni secondarie sarà diverso e potrebbe assumere un tono più serio rispetto a quanto visto in passato.

Faranno ritorno anche i cosiddetti Play Spot, ma saranno presenti in quantità inferiore. Secondo il responsabile dello studio, questa scelta è legata all'ambientazione storica e all'assenza delle collaborazioni commerciali che caratterizzavano molti dei minigiochi presenti nella serie Yakuza. L'uscita di Stranger Than Heaven è prevista per il 15 gennaio 2027 su Xbox Series X/S, PlayStation 5 e PC. La storia seguirà Makoto Daito, che raggiunge clandestinamente il Giappone dopo la morte della madre.