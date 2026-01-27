Stop Killing Games: l'iniziativa raggiunge il Parlamento europeo e sarà discussa

La petizione europea Stop Killing Games ha superato gli 1,29 milioni di firme validate, oltre la soglia richiesta dall'UE. Germania, Francia, Polonia e Spagna sono state le nazioni chiave per l'iniziativa che adesso sarà discussa nel Parlamento europeo

L'iniziativa Stop Killing Games ha annunciato un risultato rilevante a livello europeo: il comitato promotore ha comunicato il numero finale di firme validate per la petizione UE che ammonta a 1.294.188 voti verificati su un totale iniziale di 1.448.270. Il traguardo minimo di un milione di firme richiesto dall'Unione Europea risulta quindi superato con ampio margine.

Germania, Francia, Polonia e Spagna si sono rivelate nazioni chiavi totalizzando da sole quasi la metà dei voti con rispettivamente 233.180, 145.289, 143.826 e 121.616 firme. Il comitato ha anche anticipato che ci sono già stati ulteriori sviluppi, i quali però verranno comunicati successivamente sia per non appesantire il team promotore (che opera a titolo gratuito), sia per non allertare lobby e gruppi di pressione.

Se la petizione dovesse essere accolta positivamente dal Parlamento europeo, potrebbero essere messe in discussione non solo le chiusure che hanno scatenato la reazione dei giocatori europei, ma le molte annunciate proprio (o completate) proprio di recente. Negli ultimi mesi, Electronic Arts ha chiuso definitivamente Anthem, Amazon ha annunciato la chiusura di New World: Aeternum e tinyBuild quella di Pandemic Express – Zombie Escape.

Il problema, infatti, riguarda soprattutto i titoli che dipendono esclusivamente da server proprietari, senza alternative tecniche per il funzionamento offline o tramite server privati. Come ci ha spiegato Daniel Ondruska, portavoce europeo dell'ECI, durante la nostra intervista, il movimento non chiede un supporto illimitato agli sviluppatori, ma semplicemente un sistema alternativo che consenta ai giocatori di accedere al prodotto – regolarmente acquistato e pagato – in seguito all'interruzione del supporto ufficiale.

Con il superamento della soglia prevista, la petizione entra ora nella fase di valutazione da parte delle istituzioni europee. Resta da capire quali misure concrete verranno prese e se in futuro i videogiochi con connessione obbligatoria adotteranno soluzioni tecniche pensate anche per la loro conservazione nel tempo.