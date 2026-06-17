Stop Killing Games bocciata: l'Europa non salverà i videogiochi destinati a sparire

La Commissione Europea ha deciso di non procedere con l'introduzione di una normativa che obblighi sviluppatori ed editori a mantenere accessibili i videogiochi online una volta terminato il loro ciclo commerciale. La scelta arriva dopo mesi di discussioni nate attorno al tema della conservazione delle opere videoludiche e dei diritti dei consumatori nell'era digitale.

La questione era stata portata all'attenzione delle istituzioni europee grazie all'iniziativa popolare "Stop Killing Games", un movimento che aveva raccolto un numero sufficiente di firme per ottenere una valutazione ufficiale da parte della Commissione. L'obiettivo della campagna era quello di garantire ai giocatori la possibilità di continuare ad accedere ai titoli acquistati anche dopo la cessazione del supporto da parte dei produttori.

Nonostante l'interesse mostrato sul tema, Bruxelles ha concluso che una legislazione specifica sarebbe difficile da applicare nel contesto normativo attuale. Secondo la Commissione, le norme esistenti in materia di proprietà intellettuale e diritto d'autore rappresentano un ostacolo significativo all'introduzione di obblighi generalizzati per l'industria.

Il tema non verrà accantonato dall'UE, quale sarà il futuro dei videogiochi?

L'assenza di una nuova legge non significa però che il tema verrà accantonato. L'istituzione europea ha infatti annunciato l'intenzione di collaborare con aziende e operatori del settore per definire un codice di condotta volontario. Questo insieme di linee guida dovrebbe stabilire buone pratiche relative alla gestione dei videogiochi quando vengono ritirati dal mercato o quando i servizi online cessano di essere disponibili.

Parallelamente, la Commissione lavorerà insieme alle associazioni dei consumatori e alle autorità competenti per migliorare la conoscenza dei diritti già riconosciuti agli utenti. Un rapporto sui progressi di queste iniziative è previsto entro la fine del 2026. La campagna Stop Killing Games era nata nel 2024 in seguito alla chiusura dei server di The Crew da parte di Ubisoft. La decisione aveva suscitato forti polemiche, soprattutto perché il gioco era stato rimosso anche dalle librerie digitali degli utenti che lo avevano precedentemente ottenuto.

L'episodio aveva riacceso il dibattito sul significato di proprietà nell'ambito dei contenuti digitali e sulla necessità di preservare videogiochi che rischiano di scomparire una volta terminato il supporto ufficiale. Nel frattempo, alcune realtà del settore stanno già adottando misure per rendere più trasparenti le condizioni di acquisto. Diverse piattaforme digitali, tra cui Steam, hanno iniziato a chiarire che l'utente ottiene una licenza d'uso del prodotto e non necessariamente il possesso permanente dello stesso.