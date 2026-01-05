SteamOS, Arch, Mint e Bazzite: le distro Linux piu usate su Steam a dicembre 2025
Il sondaggio hardware e software di Steam di dicembre 2025 conferma la crescita consolidata di Linux nel gaming: quota globale al 3,19%, secondo miglior risultato di sempre, con SteamOS Holo ancora in testa tra le distribuzionidi Andrea Bai pubblicata il 05 Gennaio 2026, alle 11:41 nel canale Videogames
Linux
Il sondaggio hardware e software di Steam relativo a dicembre 2025 fotografa una situazione di sostanziale stabilita per Linux, che rappresenta il 3,19% della base utenti della piattaforma di Valve. Si tratta del secondo valore piu alto mai registrato, subito dopo il picco toccato a novembre 2025, in un contesto ancora dominato da Windows con il 94,95% e con macOS al 1,86%.
La dinamica di fine anno conferma come la soglia del 3% non sia stata un evento isolato, ma un nuovo livello strutturale per il gaming su Linux all'interno dell'ecosistema Steam. Negli anni precedenti, la quota si manteneva stabilmente sotto il 2%, con la crescita che ha accelerato soprattutto dopo il lancio di Steam Deck e della relativa piattaforma SteamOS.
Distribuzioni piu usate: SteamOS Holo in testa, crescono Arch e Mint
Nella fotografia di dicembre, SteamOS Holo rimane la distribuzione Linux piu utilizzata su Steam con una quota del 20,41% tra gli utenti Linux, pur in calo di 6,01 punti percentuali rispetto al mese precedente. Alle sue spalle si collocano Arch Linux con il 12,24%, Linux Mint 22.2 al 8,43% e CachyOS al 8,45%, tutte in crescita rispetto a novembre.
Si segnala anche l'avanzata di Bazzite, che raggiunge il 6,60% degli utenti Linux, e la presenza rilevante del runtime Freedesktop SDK 25.08 (Flatpak) al 5,72%, mentre Ubuntu 24.04.3 LTS si attesta al 4,12% e le altre distribuzioni, incluse EndeavourOS, Pop!_OS, Fedora 43 KDE, Ubuntu Core 22 e Manjaro, completano il quadro con quote piu frammentate. Il gruppo "Other" raccoglie complessivamente il 23,88% delle installazioni Linux su Steam, a conferma di un ecosistema molto diversificato.
L'impatto di Steam Deck e delle derivate SteamOS
La centralità di SteamOS Holo nel sondaggio riflette direttamente il ruolo di Steam Deck, che continua a rappresentare una parte significativa delle sessioni di gioco Linux sulla piattaforma di Valve. Nel corso del 2023 e del 2025, le derivate di SteamOS e le distribuzioni orientate al gaming hanno contribuito in maniera importante al superamento della soglia del 3% di share Linux su Steam.
Accanto a SteamOS, l'affermazione di distribuzioni come Bazzite, progettata specificamente per il gaming, e di soluzioni rolling release come Arch e CachyOS, indica un interesse crescente per ambienti ottimizzati al gioco e spesso integrati con tecnologie come Proton e Flatpak. Tale tendenza suggerisce un consolidamento del ruolo di Linux come piattaforma di nicchia ma strutturata nel catalogo Steam.
Nel complesso, il 2025 segna per Linux su Steam un passaggio da quota sperimentale a presenza consolidata, con una crescita che, pur soggetta a oscillazioni mensili, si mantiene nettamente superiore ai livelli del 2024. A meta 2025, ad esempio, la quota Linux oscillava intorno al 2,5%, mentre a fine anno si attesta stabilmente sopra il 3%, configurando un cambio di scala nella base utenti.
La permanenza oltre il 3% avviene comunque in un quadro in cui Windows mantiene una posizione largamente dominante nel gaming PC, e macOS resta su valori marginali. La traiettoria attuale indica che fattori come Steam Deck, l'affinamento di Proton e l'ampliamento del supporto delle distribuzioni orientate al gaming continueranno a essere determinanti per l'ulteriore evoluzione della quota Linux su Steam.
Si scherza, stavo pensando di provare bazzite; 'idea di un sistema operativo atomic che si aggiorni in blocco e in caso di problemi si possa fare il rollback non è male (mi ricorda vagamente gli aggiornamenti di windows ma credo sia solo una mia percezione distorta della realtà ma devo capire fino cosa viene considerato sistema operativo e cosa no.
da quello che vedo nelle prove su internet un sistema come bazzite va benissimo se usi il pc quasi solo per giocare per il resto è un vero casino, questo è il problema di "linux" non eiste un sistema che fa tutto ma vari che fanno tante cose in manier aquasi simile ma comuqnue diversa.
Cioè dal 3.2 passerà al 3.5% ? WOW che successo.
Io leggo invece che la grossa fetta ce l'ha SteamOS per via dei dispositivi mobili quali Steam Deck.
non toccare gli utilizzatori di linux quelli se gli parli male del giocattolo si offendono e ti elencano del perche loro sono superiori a tutti gli altri
Ahahahahahahahah
Siamo solo al 5 gennaio e questa potrebbe già essere la cazzata dell'anno
Per molti anni è stato sotto l'1%.
Io ho entrambi i sistemi , windows sulla postazione principale, e linux sul serverino casalingo. Spesso windows lo utilizzo solo come terminale per accedere in remoto sul server , ma solo per comodità della postazione.
Devo dire però che linux non prenderà veramente piede come desktop finchè non verranno rilasciati i giochi in maniera nativa su linux.
Anche se il rilascio sarà cmq veramente incasinato, perchè spesso, cambia il pacchetto d'installazione anche per la stessa distro, ad esempio prendendo ubuntu come riferimento, spesso vedo che ci sono installer dello stesso software differenti se la versione è la 23 o la 24 ........ (numeri a caso)
Però riguardo alle cose superiori effettivamente è così. Ad esempio io spesso smonto virtualmente componenti, ad esempio controller usb, direttamente vga, o il controller sata, che poi assegno a una macchina virtuale che la vede periferica nativa. Magari perchè il produttore rilascia solo cose per windows, che ne sò magari il programma di update della periferica.
Poi ovvio che spesso per comodità utilizzo windows, anzi winzozz , perchè attualmente è diventato veramente zozzo per via del bloatware che t'installa di default, che ne sò tipo candycrash :|
Che poi Proton è quello che usa Steam Deck per la compatibilità Windows.
E Proton non è una cosa nuova, sono una serie di strumenti con Wine al centro.
Girano meglio nei dispositivi mobile dove Windows è troppo pesante per le scarse risorse in dotazione.
In pratica, quello che fai tu solitamente con Windows...
Davvero? Se ne sei così sicuro, dovrò cominciare a guardare meglio in cielo...
