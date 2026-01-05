SteamOS, Arch, Mint e Bazzite: le distro Linux piu usate su Steam a dicembre 2025

Il sondaggio hardware e software di Steam relativo a dicembre 2025 fotografa una situazione di sostanziale stabilita per Linux, che rappresenta il 3,19% della base utenti della piattaforma di Valve. Si tratta del secondo valore piu alto mai registrato, subito dopo il picco toccato a novembre 2025, in un contesto ancora dominato da Windows con il 94,95% e con macOS al 1,86%.

La dinamica di fine anno conferma come la soglia del 3% non sia stata un evento isolato, ma un nuovo livello strutturale per il gaming su Linux all'interno dell'ecosistema Steam. Negli anni precedenti, la quota si manteneva stabilmente sotto il 2%, con la crescita che ha accelerato soprattutto dopo il lancio di Steam Deck e della relativa piattaforma SteamOS.

Distribuzioni piu usate: SteamOS Holo in testa, crescono Arch e Mint

Nella fotografia di dicembre, SteamOS Holo rimane la distribuzione Linux piu utilizzata su Steam con una quota del 20,41% tra gli utenti Linux, pur in calo di 6,01 punti percentuali rispetto al mese precedente. Alle sue spalle si collocano Arch Linux con il 12,24%, Linux Mint 22.2 al 8,43% e CachyOS al 8,45%, tutte in crescita rispetto a novembre.

Si segnala anche l'avanzata di Bazzite, che raggiunge il 6,60% degli utenti Linux, e la presenza rilevante del runtime Freedesktop SDK 25.08 (Flatpak) al 5,72%, mentre Ubuntu 24.04.3 LTS si attesta al 4,12% e le altre distribuzioni, incluse EndeavourOS, Pop!_OS, Fedora 43 KDE, Ubuntu Core 22 e Manjaro, completano il quadro con quote piu frammentate. Il gruppo "Other" raccoglie complessivamente il 23,88% delle installazioni Linux su Steam, a conferma di un ecosistema molto diversificato.

L'impatto di Steam Deck e delle derivate SteamOS

La centralità di SteamOS Holo nel sondaggio riflette direttamente il ruolo di Steam Deck, che continua a rappresentare una parte significativa delle sessioni di gioco Linux sulla piattaforma di Valve. Nel corso del 2023 e del 2025, le derivate di SteamOS e le distribuzioni orientate al gaming hanno contribuito in maniera importante al superamento della soglia del 3% di share Linux su Steam.

Accanto a SteamOS, l'affermazione di distribuzioni come Bazzite, progettata specificamente per il gaming, e di soluzioni rolling release come Arch e CachyOS, indica un interesse crescente per ambienti ottimizzati al gioco e spesso integrati con tecnologie come Proton e Flatpak. Tale tendenza suggerisce un consolidamento del ruolo di Linux come piattaforma di nicchia ma strutturata nel catalogo Steam.

Nel complesso, il 2025 segna per Linux su Steam un passaggio da quota sperimentale a presenza consolidata, con una crescita che, pur soggetta a oscillazioni mensili, si mantiene nettamente superiore ai livelli del 2024. A meta 2025, ad esempio, la quota Linux oscillava intorno al 2,5%, mentre a fine anno si attesta stabilmente sopra il 3%, configurando un cambio di scala nella base utenti.

La permanenza oltre il 3% avviene comunque in un quadro in cui Windows mantiene una posizione largamente dominante nel gaming PC, e macOS resta su valori marginali. La traiettoria attuale indica che fattori come Steam Deck, l'affinamento di Proton e l'ampliamento del supporto delle distribuzioni orientate al gaming continueranno a essere determinanti per l'ulteriore evoluzione della quota Linux su Steam.