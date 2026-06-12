SteamOS amplia il supporto alle handheld con chip Intel: i test su MSI Claw 8 AI+ mostrano prestazioni convincenti

Valve ha iniziato a supportare ufficialmente gli handheld con chip Intel tramite SteamOS. I test della beta 3.8.7 su MSI Claw 8 AI+ mostrano buone prestazioni e compatibilità generale, con pochi problemi minori. La novità arriva mentre il mercato si prepara all'arrivo dei nuovi chip Intel Arc G3 e G3 Extreme

Valve sta estendendo ufficialmente il supporto di SteamOS ai dispositivi portatili basati su processori Intel, una novità attesa da tempo che permette agli utenti di utilizzare il sistema operativo sviluppato per Steam Deck senza dover ricorrere a soluzioni alternative di terze parti. La dimostrazione più concreta arriva dai test effettuati dal creator ETA Prime sulla versione beta 3.8.7 di SteamOS installata su MSI Claw 8 AI+, un handheld equipaggiato con processore Intel Lunar Lake.

L'esperimento ha mostrato che il sistema operativo funziona in maniera generalmente stabile sull'hardware Intel, rappresentando un importante cambiamento rispetto al passato, quando Valve concentrava gran parte del proprio lavoro sulle piattaforme AMD utilizzate da Steam Deck. Tra le novità introdotte dagli aggiornamenti più recenti di SteamOS figurano:

compatibilità migliorata con le piattaforme Intel e AMD di ultima generazione.

con le piattaforme Intel e AMD di ultima generazione. Supporto firmware iniziale per futuri dispositivi portatili Intel.

per futuri dispositivi portatili Intel. Compatibilità estesa con diversi controller integrati negli handheld.

negli handheld. Supporto specifico per MSI Claw 8 AI+.

L'esperienza complessiva di ETA Prime di SteamOS su processori Intel

Durante le prove, ETA Prime ha evidenziato una buona esperienza d'uso complessiva. L'unica anomalia rilevata riguarda l'impossibilità di richiamare un menu attraverso alcuni comandi del controller, un problema che non ha però compromesso il funzionamento generale del sistema.

Secondo i risultati condivisi, MSI Claw 8 AI+ è riuscito a mantenere prestazioni giocabili anche con un consumo energetico di appena 15 watt. In numerosi scenari il dispositivo ha superato le performance offerte da Steam Deck. L'unica eccezione significativa è stata Cyberpunk 2077, che ha mostrato risultati inferiori rispetto alla versione eseguita su Windows.

L'arrivo di questa compatibilità ufficiale coincide inoltre con il debutto di una nuova generazione di processori Intel dedicati al gaming portatile. Diverse aziende stanno infatti preparando handheld basati sui chip Arc G3 e G3 Extreme della famiglia Panther Lake. Tra questi figura il nuovo MSI Claw 8 EX AI+, dotato di processore Intel Arc G3 Extreme e schermo da 8 pollici con refresh rate a 120 Hz e tecnologia VRR.