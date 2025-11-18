Steam verso un 2025 da record: ricavi stimati a 16,2 miliardi di dollari. Ed è solo l'inizio

Valve ha appena annunciato l'arrivo della nuova Steam Machine, soluzione che punta a rivoluzionare il mercato del PC gaming. Le prime stime sui risultati finanziari dell'azienda, intanto, confermano che Steam sta andando alla grande e che il 2025 sarà il miglior anno di sempre per la piattaforma, punto di riferimento assoluto per il gaming. Un report di Alinea Analytics anticipa quelli che potrebbero essere i risultati raggiunti da Steam, in merito ai ricavi, nel corso di quest'anno.

Un anno da record

Nel corso del 2025, secondo le stime, il negozio di Valve avrebbe generato circa 16,2 miliardi di dollari di ricavi. Il dato è aggiornato alla metà del mese di novembre e comprende sia gli acquisti di giochi che gli incassi registrati dai titoli free to play. Non è da escludere, considerando il periodo di festività, il possibile raggiungimento dei 20 miliardi di dollari di ricavi. Nel frattempo, Steam avrebbe già superato di oltre il 5% il risultato ottenuto nel 2024.

Il guadagno effettivo di Valve dalle commissioni di Steam, secondo gli analisti, si attesta a circa 4 miliardi di dollari nel corso del 2025. In questo caso, l'indagine non fornisce confronti con gli anni precedenti ma è chiaro che si tratta, molto probabilmente, di un nuovo risultato record per Valve.

Il business legato a Steam funziona in modo ottimale e consente all'azienda di ottenere guadagni importanti dandole quella libertà che le ha permesso di uscire dal settore videoludico per entrare in quello dell'hardware con Steam Deck e, prossimamente, con Steam Machine.