Steam rifiuta Horses: lo studio italiano, Santa Ragione, rischia la chiusura

Steam ha rifiutato di pubblicare Horses, il nuovo gioco di Santa Ragione, senza fornire spiegazioni dettagliate. L'esclusione dalla principale piattaforma PC mette a rischio la sopravvivenza dello studio italiano, che pubblicherà il titolo solo su store alternativi. Le cause potrebbero essere legate a una vecchia build poi modificata

Lo studio italiano Santa Ragione si trova in un momento estremamente delicato dopo che Steam ha rifiutato di pubblicare Horses, il suo nuovo e ambizioso progetto. Il gioco, atteso da tempo e già protagonista di numerosi approfondimenti, non sarà disponibile sulla piattaforma di Valve, vetrina irrinunciabile per qualsiasi software house. La situazione, quindi, sta mettendo a dura prova gli sviluppatori.

L'uscita del gioco resta fissata al 2 dicembre 2025, ma soltanto su Epic Games Store, GOG, Itch.io e Humble Store, dove sarà proposto al prezzo accessibile di 4,99 euro. Nel comunicato ufficiale, Santa Ragione ha spiegato che Horses è stato "rifiutato da Steam prima del lancio senza alcuna possibilità di appello". Una decisione che, secondo lo studio, li costringerà dopo l'uscita del gioco a "ridurre al minimo le operazioni, preparandosi al rischio di chiudere lo studio".

È un annuncio drammatico, soprattutto considerando che Santa Ragione è una delle realtà più creative del panorama indipendente italiano, nota per titoli come Mediterranea Inferno, Saturnalia, Milky Way Prince e Wheels of Aurelia, tutti presenti su Steam senza precedenti problemi.

Ulteriori dettagli sulle motivazioni del rifiuto di Horses da parte di Steam

La motivazione del rifiuto non è mai stata chiarita ufficialmente da Valve. Secondo quanto ricostruito negli ultimi mesi, nel giugno 2023 la piattaforma avrebbe comunicato allo studio che Horses non sarebbe stato pubblicato a causa della presenza di "contenuti in supposta violazione delle linee guida", senza fornire ulteriori dettagli.

Pietro Righi Riva, cofondatore del team, ritiene che la decisione potrebbe derivare da una vecchia build interna in cui una bambina saliva sulle spalle di un personaggio nudo (uno degli "uomini-cavallo" che caratterizzano il mondo disturbante del gioco). Pur non essendo presenti contenuti sessuali o espliciti, l'associazione tra un minore e una figura nuda avrebbe probabilmente spinto Valve a intervenire.

Tuttavia, quella sequenza non esiste più: il personaggio è stato sostituito da una giovane adulta, proprio per evitare interpretazioni rischiose. La parte più grave della vicenda è l'assenza totale di dialogo. Lo studio ha inviato numerose richieste di chiarimento, tutte rimaste senza risposta.

bonzoxxx26 Novembre 2025, 09:47 #1
Azz peccato, spero risolvano.

Saturnalia è una piccola perla, gli altri non li ho giocati ma li prenderò anche solo per supportare gli sviluppatori
Saturn26 Novembre 2025, 09:51 #2
Originariamente inviato da: Redazione di Hardware Upgrade
Pietro Righi Riva, cofondatore del team, ritiene che la decisione potrebbe derivare da una vecchia build interna in cui una bambina saliva sulle spalle di un personaggio nudo (uno degli "uomini-cavallo" che caratterizzano il mondo disturbante del gioco). Pur non essendo presenti contenuti sessuali o espliciti, l'associazione tra un minore e una figura nuda avrebbe probabilmente spinto Valve a intervenire.]




Ma porca di quella stramaledetta miseria. Ma se alla fine la suddetta sequenza è stata pure eliminata nella versione finale dov'è il problema ?

Vado a cercare e comprare questo gioco, per solidarietà. Steam, l'ultima volta che l'ho usato è stato per giocare a Duke Nukem Forever. Un altro buon motivo per disinstallarlo, tanto i giochi acquistati son tutti single player e il modo di farli partire senza ah voglia se lo trovo (anzi l'ho già trovato) !

Bigotti !

Originariamente inviato da: bonzoxxx
Azz peccato, spero risolvano.

Saturnalia è una piccola perla, gli altri non li ho giocati ma li prenderò anche solo per supportare gli sviluppatori


Non li conoscevo, sta guardando il loro sito web proprio ora.
StylezZz`26 Novembre 2025, 10:02 #3
Benissimo, un motivo in più per snobbare Steam e supportare GOG/Epic.
bonzoxxx26 Novembre 2025, 10:10 #4
Originariamente inviato da: Saturn
Non li conoscevo, sta guardando il loro sito web proprio ora.


Minchia il trailer è abbastanza disturbante.

Ma d'altronde o piace o non piace, come appunto Saturnalia, Scorn..

Originariamente inviato da: StylezZz`
Benissimo, un motivo in più per snobbare Steam e supportare GOG/Epic.


Idem, se posso compro da GOG, Steam è molto comodo e supportato ma preferisco dare i miei soldi a GOG.
Gringo [ITF]26 Novembre 2025, 10:15 #5
Originariamente inviato da: StylezZz`
Benissimo, un motivo in più per snobbare Steam e supportare GOG/Epic.


Il problema e che le proprietarie femministe delle azioni sulle Carte Di Credito,
cominciano ad avere troppo potere, i giochi alternativi vanno considerati per quello che sono, vedi che pure i giochi Hentai ora sono boicottati da Steam.

Valve dovrebbe magari considerare in quei giochi di attivare un pagamento in crittomonete Bitcoin/Eth e metterli online lo stesso, escludendo il circuito Visa/Mastercard per loro.

Odio le critto, però in questi casi sarebbero la soluzione per tappare la "Parte Bassa" parlante delle varie Abigale....
Ripper8926 Novembre 2025, 12:25 #6
Ma l'avete visto il gameplay ?

E' il classico indie spazzatura, realizzato da scappati di casa.

Poi Steam sarà anche libera di pubblicare quel che gli pare nel PROPRIO store.

Sono queste le realtà che vogliamo ? Anche no, che chiudano.
Saturn26 Novembre 2025, 12:28 #7
Originariamente inviato da: Ripper89
Ma l'avete visto il gameplay ?

E' il classico indie spazzatura, realizzato da scappati di casa.

Sono queste le realtà che vogliamo ? Anche no, che chiudano.


Bene, che sia il mercato, il pubblico a decidere.

La censura preventiva non mi è mai piaciuta.

Se sono giochi spazzatura il problema non si pone, nessuno li acquisterà e chiuderanno.
Alodesign26 Novembre 2025, 12:29 #8
Originariamente inviato da: Saturn
Bene, che sia il mercato, il pubblico a decidere.

La censura preventiva non mi è mai piaciuta.

Se sono giochi spazzatura il problema non si pone, nessuno li acquisterà e chiuderanno.


This.

Già ci sono i giochi spazzatura e comunque vengono comprati.
Max Power26 Novembre 2025, 13:14 #9
Originariamente inviato da: Alodesign
This.

Già ci sono i giochi spazzatura e comunque vengono comprati.


Che sono perfetti per la gente spazzatura
Ripper8926 Novembre 2025, 13:22 #10
Originariamente inviato da: Saturn
Bene, che sia il mercato, il pubblico a decidere.

La censura preventiva non mi è mai piaciuta.

Se sono giochi spazzatura il problema non si pone, nessuno li acquisterà e chiuderanno.
Non lo han pubblicato perchè il gioco mette in scene atti discutibili su personaggi immaginari ma che proverrebbero da un liceo ( e che quindi lascia intendere che siano minorenni ). Detto ciò lo store non è di proprietà privata, avrà il diritto Steam di decidere cosa accettare, almeno quelle poche volte che si degnano di fare mezzo controllo.

Questa polemica su Steam è sterile, serviva solo a farsi pubblicità.

