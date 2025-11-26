Steam rifiuta Horses: lo studio italiano, Santa Ragione, rischia la chiusura

Lo studio italiano Santa Ragione si trova in un momento estremamente delicato dopo che Steam ha rifiutato di pubblicare Horses, il suo nuovo e ambizioso progetto. Il gioco, atteso da tempo e già protagonista di numerosi approfondimenti, non sarà disponibile sulla piattaforma di Valve, vetrina irrinunciabile per qualsiasi software house. La situazione, quindi, sta mettendo a dura prova gli sviluppatori.

L'uscita del gioco resta fissata al 2 dicembre 2025, ma soltanto su Epic Games Store, GOG, Itch.io e Humble Store, dove sarà proposto al prezzo accessibile di 4,99 euro. Nel comunicato ufficiale, Santa Ragione ha spiegato che Horses è stato "rifiutato da Steam prima del lancio senza alcuna possibilità di appello". Una decisione che, secondo lo studio, li costringerà dopo l'uscita del gioco a "ridurre al minimo le operazioni, preparandosi al rischio di chiudere lo studio".

È un annuncio drammatico, soprattutto considerando che Santa Ragione è una delle realtà più creative del panorama indipendente italiano, nota per titoli come Mediterranea Inferno, Saturnalia, Milky Way Prince e Wheels of Aurelia, tutti presenti su Steam senza precedenti problemi.

Ulteriori dettagli sulle motivazioni del rifiuto di Horses da parte di Steam

La motivazione del rifiuto non è mai stata chiarita ufficialmente da Valve. Secondo quanto ricostruito negli ultimi mesi, nel giugno 2023 la piattaforma avrebbe comunicato allo studio che Horses non sarebbe stato pubblicato a causa della presenza di "contenuti in supposta violazione delle linee guida", senza fornire ulteriori dettagli.

Pietro Righi Riva, cofondatore del team, ritiene che la decisione potrebbe derivare da una vecchia build interna in cui una bambina saliva sulle spalle di un personaggio nudo (uno degli "uomini-cavallo" che caratterizzano il mondo disturbante del gioco). Pur non essendo presenti contenuti sessuali o espliciti, l'associazione tra un minore e una figura nuda avrebbe probabilmente spinto Valve a intervenire.

Tuttavia, quella sequenza non esiste più: il personaggio è stato sostituito da una giovane adulta, proprio per evitare interpretazioni rischiose. La parte più grave della vicenda è l'assenza totale di dialogo. Lo studio ha inviato numerose richieste di chiarimento, tutte rimaste senza risposta.