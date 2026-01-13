Steam non si ferma più: nuovo record di utenti attivi in contemporanea

Steam continua a crescere e uno degli indicatori che meglio riesce a "fotografare" questo trend è rappresentato dal record di utenti attivi in contemporanea che è stato appena ritoccato dalla piattaforma, come confermato da SteamDB. Il nuovo record a pochi mesi di distanza da quello precedente, confermando un trend positivo che non sembra volersi fermare.

Un nuovo record

La crescita di Steam è sempre più evidente e il nuovo record di utenti attivi in contemporanea lo conferma. La piattaforma di Valve ha raggiunto quota 42 milioni di utenti attivi, superando il record precedente di 41,6 milioni di utenti che era stato registrato lo scorso mese di ottobre.

Negli ultimi anni, Steam ha più volte aggiornato il suo record, con una crescita davvero significativa. A marzo 2020, ad esempio, il record era di 20 milioni di utenti. In meno di 6 anni, quindi, il numero di utenti attivi è più che raddoppiato.

Negli ultimi mesi, nonostante un rallentamento evidente, i record non sono mancati visto che il picco massimo di marzo 2025 era di 40 milioni. In questo caso, in meno di un anno la quota è crescita di circa 2 milioni di utenti.

A differenza di Epic, che pur avendo registrato una forte crescita di utenti ha incrementato i ricavi di appena l'1,6% negli ultimi sei anni, Steam continua a incrementare anche il fatturato con il mese di dicembre 2025 che è stato il miglior mese di dicembre di sempre per lo store, con oltre 1,6 miliardi di dollari di ricavi (+22,7% rispetto al 2024).