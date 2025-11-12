Steam Machine, Valve ci riprova con le console da salotto: mini-PC compatto, gaming 4K e piattaforma aperta

Valve ha presentato la Steam Machine, un mini-PC per il gaming 4K basato su SteamOS e hardware AMD incentrato su CPU Zen 4 e GPU RDNA 3. Compatta, silenziosa e completamente aperta, arriverà nel 2026. Anche Phil Spencer (Xbox) accoglie positivamente la novità, definendola "una piattaforma fondata sulla libertà di scelta".

Valve si prepara a entrare ufficialmente nel mercato delle console da salotto, dopo un tentativo andato a vuoto nel periodo 2013-2015. Dopo il successo di Steam Deck, l'azienda ha annunciato la nuova Steam Machine, un sistema compatto progettato per il gaming su Steam, basato su SteamOS e incentrato su hardware AMD semi-custom.

La nuova generazione di Steam Machine si distingue dal tentativo fallito del passato: questa volta Valve ha sviluppato internamente sia il design sia il software, con l'obiettivo di offrire una piattaforma unificata, semplice da gestire e pronta all'uso come una console, ma con la flessibilità di un PC completo.

All'interno del piccolo chassis cubico (circa 16 cm di lato) trova posto una CPU AMD Zen 4 a 6 core e 12 thread, con frequenze fino a 4,8 GHz e un TDP di 30 W. La componente grafica è una GPU AMD RDNA 3 con 28 Compute Unit a 2,45 GHz (110 W) e 8 GB di VRAM GDDR6, affiancata da 16 GB di RAM DDR5.

Valve parla di prestazioni "oltre sei volte superiori" rispetto a Steam Deck, con possibilità di gaming in 4K a 60 FPS grazie all'upscaling FSR. Il sistema si colloca quindi tra un mini-PC ad alte prestazioni e una console di nuova generazione, con valori teorici paragonabili a PlayStation 5 e Xbox Series X, pur restando al di sotto delle varianti "Pro".

Il limite principale potrebbe essere la quantità di memoria video (8 GB), che nei titoli più recenti con ray tracing e risoluzioni elevate rischia di diventare un collo di bottiglia. Inoltre, la compatibilità con FSR 4 resta incerta: la GPU RDNA 3 potrebbe fermarsi alla versione 3.1, a meno di aggiornamenti futuri da parte di AMD.

Il sistema integra un alimentatore interno, un sistema di raffreddamento silenzioso e una striscia LED RGB programmabile per mostrare lo stato del sistema o personalizzare l'aspetto estetico.

Sul fronte I/O, la dotazione è completa: HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, Ethernet Gigabit, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, una porta USB-C 3.2 Gen 2 e quattro porte USB-A. Sono supportate risoluzioni fino a 8K a 60 Hz o 4K a 240 Hz (via DisplayPort con DSC).

Steam Machine sarà disponibile in due varianti di memoria, da 512 GB o 2 TB di SSD NVMe, entrambe espandibili tramite microSD. Valve non ha ancora chiarito se l'unità SSD sia sostituibile dall'utente, ma il design sembra pensato per un'accessibilità limitata, coerente con la filosofia "console-like".

Steam Machine utilizza SteamOS 3, la stessa distribuzione Linux su base Arch impiegata da Steam Deck. Il sistema si avvia direttamente nell'interfaccia Big Picture e offre pieno accesso alla libreria Steam, con il supporto di Proton per i giochi Windows.

Valve sottolinea che SteamOS rappresenta ormai il cuore della propria strategia hardware: milioni di utenti, grazie a Steam Deck, avrebbero già contribuito alla crescita del gaming su Linux (e i dati sono incoraggianti). Oltre al gioco nativo, la macchina supporta Steam Remote Play, cloud save, e naturalmente può essere usata come PC completo, con possibilità di installare altri sistemi operativi, incluso Windows.

Il nuovo Steam Controller potrà collegarsi direttamente alla console tramite un ricevitore wireless integrato, senza bisogno di adattatori esterni. È compatibile anche con PC e Steam Deck e offre trackpad, feedback aptico e levette magnetiche. Valve garantisce inoltre piena compatibilità con tutte le periferiche standard per PC, dai controller di terze parti ai visori VR.

Il lancio della Steam Machine arriva in un momento interessante per l'intero comparto: secondo alcune indiscrezioni, la prossima generazione di Xbox sarà a sua volta un PC preconfigurato con Windows 11 e un'interfaccia "console-like". In questo senso, Valve potrebbe anticipare Microsoft offrendo un sistema simile, ma svincolato dall'ecosistema proprietario di Windows.

Specifiche tecniche Steam Machine CPU AMD Zen 4 semi-custom, 6 core / 12 thread, fino a 4,8 GHz, TDP 30 W GPU AMD RDNA 3 semi-custom, 28 Compute Unit, clock sostenuto di 2,45 GHz, TDP 110 W Memoria 16GB DDR5 di sistema + 8GB GDDR6 di VRAM Opzioni di archiviazione 512GB SSD NVMe o 2TB SSD NVMe

Espandibile tramite slot microSD ad alta velocità Alimentazione Integrato Connettività wireless Wi-Fi 6E (2×2), Bluetooth 5.3 con antenna dedicata Supporto Steam Controller Adattatore wireless integrato a 2,4 GHz (supporta fino a quattro controller) Uscite video DisplayPort 1.4: fino a 4K @ 240Hz o 8K @ 60Hz, HDR, FreeSync, daisy-chain

HDMI 2.0: fino a 4K @ 120Hz, HDR, FreeSync, CEC Porte USB 2 x USB-A 3.2 Gen 1 (frontali)

2 x USB-A 2.0 (posteriori)

1 x USB-C 3.2 Gen 2 (posteriore) Rete Ethernet Gigabit Illuminazione LED 17 LED RGB indirizzabili singolarmente (stato ed effetti personalizzati) Dimensioni 152 mm (H, 148 mm senza piedini) × 162,4 mm (P) × 156 mm (L) Peso 2,6 kg Sistema operativo SteamOS 3 (basato su Arch) Ambiente desktop KDE Plasma

Anche Phil Spencer, CEO di Xbox, ha commentato positivamente l'annuncio: "I videogiochi avanzano quando giocatori e sviluppatori hanno più modi per giocare e creare, specialmente su piattaforme aperte. Espandere l'accesso su PC, console e dispositivi portatili riflette un futuro costruito sulla scelta, valori fondamentali che hanno guidato la visione di Xbox fin dall'inizio. Come uno dei più grandi editori su Steam, accogliamo con favore le nuove opzioni per i giocatori di accedere ai giochi ovunque. Congratulazioni per l'annuncio di oggi".

Le parole di Spencer confermano un clima di cooperazione strategica più che di rivalità diretta, con entrambe le aziende orientate verso un futuro di piattaforme aperte, interoperabili e modulari.

Valve prevede di lanciare la Steam Machine all'inizio del 2026, con prezzi e configurazioni definitivi che saranno comunicati nei prossimi mesi. Oltre al sistema, la casa madre di Half-Life ha introdotto il visore VR Steam Frame e il nuovo Steam Controller.