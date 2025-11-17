Steam Machine sarà aggiornabile, ma non aspettatevi un desktop puro

Valve ha fornito alcuni dettagli sull'hardware interno della nuova Steam Machine. Alcuni componenti saranno aggiornabili, seppur non senza difficoltà. Permangono i dubbi sugli 8 GB di VRAM della GPU che, attualmente, sembrano davvero pochi

Valve ha mostrato ulteriori dettagli della nuova Steam Machine, il mini PC da gaming che arriverà sul mercato all'inizio del prossimo anno. Durante una un tour nella sede dell'azienda con Gamers Nexus, gli ingegneri hanno "denudato" il nuovo sistema rivelando diversi dettagli tecnici, tra cui una parziale aggiornabilità.

Come raccontano gli ingegneri, per sviluppare la piattaforma, sono partiti dal sistema di raffreddamento prima ancora che dall'hardware. La ragione è semplice: le leggi della termodinamica non sono flessibili e impongono vincoli precisi. Per tale motivo, il primo componente ad essere definito è stata la ventola.

Tuttavia, gli utenti più esigenti vorranno sapere se è possibile accedere a tutti i componenti posti dietro quella generosa ventola e, magari, sostituirli. La risposta sta nel mezzo: è possibile accedere ai componenti, ma solo alcuni di questi saranno aggiornabili, mentre gli altri sono direttamente saldati sulla scheda madre.

Tra le parti sostituibili troviamo naturalmente la memoria di archiviazione. Le Steam Machine saranno equipaggiate con un SSD M.2 2230, ovvero un formato più compatto rispetto ai più comuni M.2 2280. Tuttavia, questi ultimi sono pienamente supportati, quindi potenzialmente è possibile espandere lo spazio di archiviazione fino a 8 TB.

Per quanto riguarda la memoria di sistema, ovvero la RAM, gli ingegneri hanno confermato che non sarà saldata, anche se non hanno specificato quanti saranno gli slot a disposizione. In linea di massima, quindi, la memoria SO-DIMM (identica a quella utilizzata per i laptop) può essere aggiornata, ma c'è un limite.

L'enorme dissipatore copre completamente la scheda madre ed è molto probabile che la memoria si trovi proprio lì sotto. Di conseguenza, mentre l'SSD ha slot con relativo vano dedicato e accessibile anche dall'esterno, per la memoria bisognerà smontare completamente la scocca e il dissipatore.

Il vero limite dell'hardware rimangono gli 8 GB di memoria GDDR6 della GPU AMD RDNA 3 con 28 Compute Unit e frequenze fino a 2,45 GHz. Pur rappresentando una soluzione moderna, la dotazione ridotta di VRAM pone interrogativi sulla longevità del sistema, specie considerando la crescente richiesta di memoria video nei titoli AAA più recenti.

Attualmente, 8 GB sono già ritenuti troppo pochi per i titoli AAA più recenti. Steam Machine, nel frattempo, si propone come soluzione capace di eseguire i giochi in 4K a 60 fps, naturalmente con la prerogativa di FSR 3 attivo. I dubbi riguardano piuttosto la risoluzione di partenza che potrebbe essere particolarmente bassa, soprattutto in presenza del ray tracing, e potrebbe tradursi in una riduzione sensibile della qualità visiva.

Sfortunatamente, sostituire la GPU non è possibile. La macchina non dispone di slot PCIe né, almeno apparentemente, di una porta dedicata che consenta il collegamento di una GPU esterna senza grossi sacrifici in termini di performance.

Tuttavia, si tratta di mere speculazioni: l'hardware arriverà sul mercato il prossimo anno e non è da escludere che Valve ne proponga varianti diverse, tra cui una con una dotazione di VRAM superiore come avvenuto per le GeForce RTX 5060 e Radeon RX 9060.