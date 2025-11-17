Steam Machine sarà aggiornabile, ma non aspettatevi un desktop puro
Valve ha fornito alcuni dettagli sull'hardware interno della nuova Steam Machine. Alcuni componenti saranno aggiornabili, seppur non senza difficoltà. Permangono i dubbi sugli 8 GB di VRAM della GPU che, attualmente, sembrano davvero pochidi Vittorio Rienzo pubblicata il 17 Novembre 2025, alle 11:01 nel canale Videogames
Valve ha mostrato ulteriori dettagli della nuova Steam Machine, il mini PC da gaming che arriverà sul mercato all'inizio del prossimo anno. Durante una un tour nella sede dell'azienda con Gamers Nexus, gli ingegneri hanno "denudato" il nuovo sistema rivelando diversi dettagli tecnici, tra cui una parziale aggiornabilità.
Come raccontano gli ingegneri, per sviluppare la piattaforma, sono partiti dal sistema di raffreddamento prima ancora che dall'hardware. La ragione è semplice: le leggi della termodinamica non sono flessibili e impongono vincoli precisi. Per tale motivo, il primo componente ad essere definito è stata la ventola.
Tuttavia, gli utenti più esigenti vorranno sapere se è possibile accedere a tutti i componenti posti dietro quella generosa ventola e, magari, sostituirli. La risposta sta nel mezzo: è possibile accedere ai componenti, ma solo alcuni di questi saranno aggiornabili, mentre gli altri sono direttamente saldati sulla scheda madre.
Tra le parti sostituibili troviamo naturalmente la memoria di archiviazione. Le Steam Machine saranno equipaggiate con un SSD M.2 2230, ovvero un formato più compatto rispetto ai più comuni M.2 2280. Tuttavia, questi ultimi sono pienamente supportati, quindi potenzialmente è possibile espandere lo spazio di archiviazione fino a 8 TB.
Per quanto riguarda la memoria di sistema, ovvero la RAM, gli ingegneri hanno confermato che non sarà saldata, anche se non hanno specificato quanti saranno gli slot a disposizione. In linea di massima, quindi, la memoria SO-DIMM (identica a quella utilizzata per i laptop) può essere aggiornata, ma c'è un limite.
L'enorme dissipatore copre completamente la scheda madre ed è molto probabile che la memoria si trovi proprio lì sotto. Di conseguenza, mentre l'SSD ha slot con relativo vano dedicato e accessibile anche dall'esterno, per la memoria bisognerà smontare completamente la scocca e il dissipatore.
Il vero limite dell'hardware rimangono gli 8 GB di memoria GDDR6 della GPU AMD RDNA 3 con 28 Compute Unit e frequenze fino a 2,45 GHz. Pur rappresentando una soluzione moderna, la dotazione ridotta di VRAM pone interrogativi sulla longevità del sistema, specie considerando la crescente richiesta di memoria video nei titoli AAA più recenti.
Attualmente, 8 GB sono già ritenuti troppo pochi per i titoli AAA più recenti. Steam Machine, nel frattempo, si propone come soluzione capace di eseguire i giochi in 4K a 60 fps, naturalmente con la prerogativa di FSR 3 attivo. I dubbi riguardano piuttosto la risoluzione di partenza che potrebbe essere particolarmente bassa, soprattutto in presenza del ray tracing, e potrebbe tradursi in una riduzione sensibile della qualità visiva.
Sfortunatamente, sostituire la GPU non è possibile. La macchina non dispone di slot PCIe né, almeno apparentemente, di una porta dedicata che consenta il collegamento di una GPU esterna senza grossi sacrifici in termini di performance.
Tuttavia, si tratta di mere speculazioni: l'hardware arriverà sul mercato il prossimo anno e non è da escludere che Valve ne proponga varianti diverse, tra cui una con una dotazione di VRAM superiore come avvenuto per le GeForce RTX 5060 e Radeon RX 9060.
21 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Uhm....spero che sia sono solo rumors...almeno almeno, 12 GB !
Uhm....spero che sia sono solo rumors...almeno almeno, 12 GB !
Visti i prezzi ttuali delle RAM, lo avranno fatto per mantenere il costo sotto controllo.
Per giocare a 1080p con FSR Performance e dettagli ribassati ( perchè sarà questo il loro target per gli AAA di ultima generazione ) bastano e avanzano.
Quoto,
io gioco con 6GB VRAM (con 32GB di RAM) e gioco benissimo anche su Linux Steam a 1080 DLSS.
Il problema sarà il costo, perchè assembrare un mini itx/micro atx per giocare a 1080/2k decentemente lo possono fare tutti con costi ragionevoli. Quindi c'è da capire l'esatta posizione di mercato di questo cubo. Deve dare qualcosa in più rispetto a buildarsi un mini pc da soli. Oppure si propone soltanto agli "incapaci" a buildarsi un pc. C'è da dire tra l'altro che ormai i negozietti di PC con build adatte al 2k a poco spopolano anche sui social. Quindi bho. Non può essere solo estetica.
Il costo è una cosa, ma la più importante per me è l'integrazione con tutto l'ecosistema Steam. E' una console, non un PC. Anche la PS3 la potevi formattare e metterci Linux per dire.
Abbandona ogni speranza, sono dati ufficiali
https://store.steampowered.com/sale/steammachine
Ci sarebbe l'asteriscone che indica la possibilità che alcune specifiche possano essere riviste, ma data la situazione attuale del mercato mi pare già tanto se non riducano la memoria piuttosto che aumentarla...
Poi come già accennato queste steam machine non sono certo rivolte alla "pc master race" ma probabilmente Valve cerca di erodere una fetta di mercato fra i "giocatori di scatolette" ma perché no, anche tra i giocatori mobili... penso che per giocare a Fortnine una roba del genere sarebbé già tanta roba...
io gioco con 6GB VRAM (con 32GB di RAM) e gioco benissimo anche su Linux Steam a 1080 DLSS.
C'è da dire che la questione è piuttosto soggettiva, proprio poche ore fa i prodigeek hanno fatto un video in argomento
STEAM MACHINE VERIFIED? NON FIDARTI! QUI PS5 È AVANTI
Facendo notare come sia difficile stabilire cosa sia accettabile per tutti e come vari giochi "steam deck verified" e che dovrebbero dare la possibilità di giocare in modo appagante con le impostazioni defoult in realtà a loro giudizio girino malissimo e a volte per raggiungere un compromesso accettabile è perfino necessario andare a smanettare nei file del gioco con buona pace dell'esperienza "console like".
Poi lo dico chiaro, io non faccio testo dato che francamente riesco a "giocare benissimo" anche a 720p e anche meno.
edit post in fase di ricostruzione, dio solo sa perché ma 2/3 di quello che avevo scritto sono stati cancellati.
edit 2 più o meno credo di averlo aggiustato...
L'integrazione con tutto l'ecosistema è la cosa meno rilevante visto che l'OS Linux di Steam puoi installarlo su ogni PC. E comunque non serve neanche visto che puoi usarlo tranquillamente con Win + Steam ed usarlo anche per altro oltre giocare. Io gioco già benissimo adesso su TV con Steam Link... figuriamoci con un HW dedicato attaccato direttamente alla TV.
Tu, non l'utente a cui è indirizzato il tutto.
Steam Machine è una console, con un form factor adatto a essere messo su un mobile a fianco della TV, col suo controller, con la sua controparte mobile che è il deck e pure col suo visore vr, che ha una interfaccia Steam Big Picture univoca e che permette di giocare seamless su tutti i dispositivi (Machine, Deck, Frame) alla propria libreria Steam.
Cambia niente rispetto a prendere una PS o una Xbox. La compri, attacchi HDMI e corrente, accendi, colleghi il controller, configuri WiFi (o attacchi cavo di rete) e account Steam e giochi, in 4k/60fps come permettono PS e Xbox.
