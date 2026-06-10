Steam Machine potrebbe essere dietro l'angolo: la teoria degli appassionati che dà speranza
Alcuni appassionati ritengono che la Steam Machine di Valve possa essere lanciata molto più presto di quanto si creda. La teoria nasce dall'analisi di documenti FCC e da somiglianze con il percorso seguito dal precedente Steam Controller. Restano però dubbi sul prezzodi Francesco Messina pubblicata il 10 Giugno 2026, alle 13:21 nel canale Videogames
ValveSteam Machine
La nuova Steam Machine di Valve potrebbe arrivare sul mercato molto prima di quanto previsto. Sebbene l'azienda abbia confermato soltanto un debutto previsto per l'estate 2026, alcuni utenti hanno individuato possibili indizi nei documenti depositati presso la Federal Communications Commission (FCC) degli Stati Uniti, elaborando una teoria che punta a una finestra di lancio entro il 29 giugno.
La console era stata presentata inizialmente nel novembre 2025, ma le difficoltà legate alla disponibilità di memoria RAM e unità SSD hanno contribuito a rallentarne il percorso verso il mercato. Da allora Valve non ha comunicato una data precisa, lasciando spazio a speculazioni e analisi da parte della community.
Secondo quanto emerso da una ricerca condivisa su Reddit e riportata da Notebookcheck, esisterebbe una somiglianza tra il processo di certificazione della Steam Machine e quello seguito in passato dal Steam Controller. Nel caso del controller, i documenti tecnici, le immagini del prodotto e il manuale utente erano rimasti riservati fino a dopo la commercializzazione del dispositivo.
Ulteriori dettagli sulla possibile uscita di Steam Machine
Gli appassionati hanno notato che anche la documentazione della Steam Machine segue una tempistica simile. Le informazioni riservate associate alla nuova console dovrebbero infatti diventare pubbliche il 29 giugno 2026. Partendo da questo dettaglio, alcuni ritengono che Valve possa rendere disponibile il prodotto prima che tali documenti vengano divulgati.
Naturalmente si tratta soltanto di una teoria e non di una conferma ufficiale. Tuttavia, considerando che il lancio è previsto durante l'estate, la finestra individuata dai fan viene considerata plausibile da una parte della community. Oltre alla data di uscita, il tema che continua a suscitare maggiore interesse riguarda il prezzo.
Diverse indiscrezioni suggeriscono che la Steam Machine potrebbe superare la soglia dei 1.000 dollari, una cifra che potrebbe rappresentare un ostacolo per molti utenti. Alcune fonti indicano inoltre che le prestazioni grafiche sarebbero inferiori rispetto a quelle di una PlayStation 5 standard. Valve potrebbe decidere di ridurre l'impatto del prezzo assorbendo parte dei costi hardware per favorire l'espansione dell'ecosistema SteamOS.
8 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
se avesse avuto una rdna4 decente sui 1000 poteva essere interessante
A parte i soliti invasati dubito farà breccia
Non ho alcun dubbio che costerà più di mille euro.
Ce ne faremo una ragione.
gli "invasati" hanno già 5090 altro che sto catorcio
Per invasati intendo anche ci compra qualsiasi accrocchio che fa valve, tipo l'ultimo joypad, o il visore solo per giocare ad alyx ..
A parte i soliti invasati dubito farà breccia
Sempre detto dopo aver chiarito le specifiche che era immondizia destinata al flop.
Un pattume, esattamente come Steam Deck che oramai definirla obsoleta significa fargli un complimento.
Per il fatto che l'HW non sia tra i top è vero, ma mi sembra sensato se vuoi una console che non consuma molto ed è ho visto che al massimo compreso tutto siamo sui 150W e quindi avrebbe senso aver optato per quell'HW.
Poi magari non venderà, ma chi l'ìha progettata non penso che non ci abbia pensato a queste cose, poi boh we vedremo.
Infine io gioco solo su PC, Linux Steam da quasi 4 anni, da quando è uscita la 3050 6GB da 70W gioco con quella e con DLSS, o senza DLSS con FSR (tramite comando opzioni game) gioco a tutti i giochi anche ai triple AAA pure in UNDERclock ovviamente abbassando grafica e filtri inutili e gioco bene e mi diverto, tanto per dire che non è che se un HW non è il top di gamma non puoi giocare, è brutto, non ti diverti, sei out, ecc.., anzi puoi giocare (stando attento ai compromessi, cosa per la console è ovvio) e pure consumando meno, senza bruciare i cavi o altro.
Più o meno faceva così giusto?
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