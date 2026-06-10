Steam Machine potrebbe essere dietro l'angolo: la teoria degli appassionati che dà speranza

La nuova Steam Machine di Valve potrebbe arrivare sul mercato molto prima di quanto previsto. Sebbene l'azienda abbia confermato soltanto un debutto previsto per l'estate 2026, alcuni utenti hanno individuato possibili indizi nei documenti depositati presso la Federal Communications Commission (FCC) degli Stati Uniti, elaborando una teoria che punta a una finestra di lancio entro il 29 giugno.

La console era stata presentata inizialmente nel novembre 2025, ma le difficoltà legate alla disponibilità di memoria RAM e unità SSD hanno contribuito a rallentarne il percorso verso il mercato. Da allora Valve non ha comunicato una data precisa, lasciando spazio a speculazioni e analisi da parte della community.

Secondo quanto emerso da una ricerca condivisa su Reddit e riportata da Notebookcheck, esisterebbe una somiglianza tra il processo di certificazione della Steam Machine e quello seguito in passato dal Steam Controller. Nel caso del controller, i documenti tecnici, le immagini del prodotto e il manuale utente erano rimasti riservati fino a dopo la commercializzazione del dispositivo.

Ulteriori dettagli sulla possibile uscita di Steam Machine

Gli appassionati hanno notato che anche la documentazione della Steam Machine segue una tempistica simile. Le informazioni riservate associate alla nuova console dovrebbero infatti diventare pubbliche il 29 giugno 2026. Partendo da questo dettaglio, alcuni ritengono che Valve possa rendere disponibile il prodotto prima che tali documenti vengano divulgati.

Naturalmente si tratta soltanto di una teoria e non di una conferma ufficiale. Tuttavia, considerando che il lancio è previsto durante l'estate, la finestra individuata dai fan viene considerata plausibile da una parte della community. Oltre alla data di uscita, il tema che continua a suscitare maggiore interesse riguarda il prezzo.

Diverse indiscrezioni suggeriscono che la Steam Machine potrebbe superare la soglia dei 1.000 dollari, una cifra che potrebbe rappresentare un ostacolo per molti utenti. Alcune fonti indicano inoltre che le prestazioni grafiche sarebbero inferiori rispetto a quelle di una PlayStation 5 standard. Valve potrebbe decidere di ridurre l'impatto del prezzo assorbendo parte dei costi hardware per favorire l'espansione dell'ecosistema SteamOS.