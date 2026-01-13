Steam Machine partirà da circa 1.000 euro? Un rivenditore potrebbe aver spoilerato i prezzi

Un rivenditore online potrebbe aver svelato in anticipo i prezzi di Steam Machine confermando che il prodotto non sarà per nulla una macchina economica - specie in un periodo come questo di fortissimi rincari di memoria e storage.

Valve non ha annunciato i prezzi (e tutte le specifiche) della nuova Steam Machine, una delle principali novità in arrivo sul mercato nel corso dei prossimi mesi. Un rivenditore della Repubblica Ceca potrebbe aver spoilerato i prezzi di listino del nuovo prodotto di Valve. I prezzi indicati dal rivenditore (Smarty.cz) non sono pubblici, ma sono stati "recuperati" dal codice della pagina web dedicata alla Steam Machine. Ricordiamo che già alcune settimane fa emersero informazioni che anticipavano un prezzo più alto del previsto per Steam Machine.

Quanto costerà la Steam Machine?

Dalle informazioni disponibili, la versione da 512 GB della Steam Machine costerà 23990 corone ovvero circa 990 euro al cambio attuale. In arrivo c'è anche una variante da 2 TB (decisamente più interessante in termini di spazio di archiviazione) che dovrebbe costare 26.990 corone, pari a circa 1.110 euro. I prezzi sono tasse incluse e sono simili a quelli riportati da un altro sito locale, Alza.cz, che (sempre spulciando il codice sorgente e non in modo pubblico) riporta un prezzo di 1.235 euro per la versione da 2 TB.

Bisogna sottolineare che Smarty.cz propone anche Steam Deck, ma con un rincaro del 15-20% rispetto al prezzo di listino. Volendo togliere questa percentuale ai prezzi di Steam Machine, il nuovo prodotto di Valve potrebbe arrivare sul mercato a circa 800 euro per la versione da 512 GB e a circa 900 euro per quella da 2 TB. Anche in quest'ipotesi, i prezzi appaiono ancora troppo elevati.

Per il momento, non ci sono conferme ufficiali in merito. Ulteriori dettagli potrebbero emergere nel corso delle prossime settimane. L'impennata dei prezzi di memoria e storage potrebbe impattare negativamente sulle scelte di prezzo di Valve, sempre che la software house non decida di ridurre i propri margini o addirittura vendere in perdita il sistema.