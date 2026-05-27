Steam Machine, forse ci siamo: il debutto potrebbe essere vicino
La Steam Machine è sempre più vicina al debutto: in queste ore è arrivata una nuova conferma importante in merito al lancio imminente del progetto. Ecco tutti i dettaglidi Davide Raia pubblicata il 27 Maggio 2026, alle 09:21 nel canale Videogames
ValveSteam Machine
La Steam Machine è stata annunciata diversi mesi fa, ma, a causa della crisi delle memorie, deve ancora fare il suo debutto ufficiale sul mercato. Dopo il lancio del nuovo Steam Controller, però, i tempi sembrano essere maturi per il debutto anche della Steam Machine. Ecco le ultime sul progetto.
Il lancio è vicino?
Nei giorni scorsi, la Steam Machine è stata inserita nel database ufficiale dei prodotti conformi allo standard Khronos Vulkan, dove viene indicata come "AMD Steam Machine". Il database anticipa anche alcune caratteristiche del progetto, come la presenza di un processore AMD Custom CPU 1772 e di una GPU con supporto Vulkan 1.4 tramite driver open-source per GPU AMD.
Lato software, invece, il sistema operativo sarà basato su una distribuzione Linux (6.16.12-valve6-1-neptune-616). Ci troviamo di fronte alle battute finali che anticipano il lancio ufficiale della nuova Steam Machine.
Restano, però, ancora diversi aspetti da chiarire, sia per quanto riguarda le specifiche tecniche complete del prodotto che, soprattutto, per il prezzo, che sarà un elemento centrale per poter capire quali saranno le reali potenzialità del progetto.
La crisi delle memorie e l'aumento dei prezzi dei componenti rappresentano un ostacolo importante per Valve, che è stata costretta a posticipare il lancio del prodotto per poter definire tutti i dettagli e, soprattutto, per individuare il prezzo giusto per l'avvio della commercializzazione. La Steam Machine ha le potenzialità per ritagliarsi uno spazio da protagonista del mercato, anche se il lancio avverrà in un momento particolarmente complesso per tutto il settore.
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Magari adesso la questione giochi e compatibilità è molto migliore ma il punto resta: se è di fatto un PC da gioco e che costa come un PC da gioco.. perchè cacchio devo prendere questa e non un PC da gioco?
Magari adesso la questione giochi e compatibilità è molto migliore ma il punto resta: se è di fatto un PC da gioco e che costa come un PC da gioco.. perchè cacchio devo prendere questa e non un PC da gioco?
Per il fatto di essere pronta all'uso e ottimizzata, mentre un pc da gioco devi essere "esperto" e configurartelo.
Il problema principale è che, non essendo una console, non possono venderla sottocosto, perché non possono guadagnare sull'esclusività dei giochi; se costasse meno di un pc, la comprerebbero in quantità anche le aziende, senza comprare giochi da Valve, facendo fallire il progetto...
Il problema principale è che, non essendo una console, non possono venderla sottocosto, perché non possono guadagnare sull'esclusività dei giochi; se costasse meno di un pc, la comprerebbero in quantità anche le aziende, senza comprare giochi da Valve, facendo fallire il progetto...
Vero che qui non è necessaria la fase dell'assemblaggio... ma da un bel po' di tempo, assemblare un PC ha la stessa difficoltà dei giochi con le forme che si danno ai bambini: il quadrato va nel buco quadrato, il cerchio nel buco circolare, la stella nella stella e così via...
Rimane la scelta delle componenti, ma anche qui basta una minima ricerca e il gioco è fatto.
Certo, la steam machine la ordini con un click, ti arriva a casa, la accendi, probabilmente aggiorni il software con un paio di click e sei già pronto a giocare.
Rimane la scelta delle componenti, ma anche qui basta una minima ricerca e il gioco è fatto.
Certo, la steam machine la ordini con un click, ti arriva a casa, la accendi, probabilmente aggiorni il software con un paio di click e sei già pronto a giocare.
Tu parli da "appassionato", ma una persona media manco sa la differenza tra SSD e RAM.
Meglio, manco sa cosa siano SSD e RAM...
Gente che è capace solo di comprare lo scatolotto, attaccare la spina, cliccare un paio di pulsanti e giocare...
Rimane la scelta delle componenti, ma anche qui basta una minima ricerca e il gioco è fatto.
Certo, la steam machine la ordini con un click, ti arriva a casa, la accendi, probabilmente aggiorni il software con un paio di click e sei già pronto a giocare.
La maggior parte nemmeno sà cosa sia una CPU e anche se lo sapesse non avendo mai assemblato nulla nella patetica esistenza ha paura o ha l'ansia di rompere qualcosa.
Quindi van sul sicuro.
Non hanno giochi esclusivi, ma c'è Steam integrato. Le console vendono sotto costo perché poi guadagnano sulla vendita dei giochi, che siano esclusivi o no. La piattaforma il suo 30% se lo prende sempre.
Steam Deck in versione base, venduta a $399, è stata venduta sottocosto all'inizio, tant'è che l'hanno tolta dal mercato perché insostenibile, puntando a versioni più premium, oled, con più margine.
Il PC si avvia direttamente in Steam Big Picture, quindi collegato al video proiettore e con un controller Xbox, funziona tutto perfettamente. Il 99% dei giochi va benissimo (quelli che non funzionano sono i soliti con anti-cheat.. COD, BF e compagnia). Per il resto va tutto e con prestazioni notevoli. É praticamente una console con Steam.
Spero che l'uscita ufficiale della Steam Machine dia l'input giusto perche le software house trovino una soluzione per far andare anche i giochi con anti-cheat a livello kernel.
Con esclusivi, non intendo giochi che non sono disponibili per altre piattaforme, ma giochi che, per funzionare sulla piattaforma X, devono essere comprati da X.
Se compri una Playstation, devi per forza comprare dei giochi dalla Playstation.
Se compri una Switch, devi poi andare dalla Nintendo a comprare i giochi.
Se compri una Steam Machine, puoi installarci quello che vuoi, anche non giocarci proprio.
L'hardware della Playstation o della Switch può anche essere venduto in perdita, tanto dopo ci guadagnano con i giochi che DEVI per forza comprare da loro.
Un po' come il mercato delle stampanti, che vendono in perdita le stampanti e poi ti pelano con le cartucce.
Questo invece è un vero pc, senza vincoli, su cui ci puoi installare quello che vuoi.
Puoi comprarlo, disinstallare Steam, e installarci Epic, Gog, ecc.
Una azienda che deve sostituire 30 postazioni degli impiegati potrebbe (se vendute in sottoprezzo) prendersi 30 Steam Machine, e Valve non vedrebbe nessun profitto su quelle macchine.
si pero dipende da quanto costerà perché un PC da impiegati non necessita di quelle caratteristiche...
Alla fine é l'unica notizia che manca davvero.. il prezzo
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