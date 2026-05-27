Steam Machine, forse ci siamo: il debutto potrebbe essere vicino

La Steam Machine è sempre più vicina al debutto: in queste ore è arrivata una nuova conferma importante in merito al lancio imminente del progetto. Ecco tutti i dettagli

La Steam Machine è stata annunciata diversi mesi fa, ma, a causa della crisi delle memorie, deve ancora fare il suo debutto ufficiale sul mercato. Dopo il lancio del nuovo Steam Controller, però, i tempi sembrano essere maturi per il debutto anche della Steam Machine. Ecco le ultime sul progetto.

Il lancio è vicino?

Nei giorni scorsi, la Steam Machine è stata inserita nel database ufficiale dei prodotti conformi allo standard Khronos Vulkan, dove viene indicata come "AMD Steam Machine". Il database anticipa anche alcune caratteristiche del progetto, come la presenza di un processore AMD Custom CPU 1772 e di una GPU con supporto Vulkan 1.4 tramite driver open-source per GPU AMD.

Lato software, invece, il sistema operativo sarà basato su una distribuzione Linux (6.16.12-valve6-1-neptune-616). Ci troviamo di fronte alle battute finali che anticipano il lancio ufficiale della nuova Steam Machine.

Restano, però, ancora diversi aspetti da chiarire, sia per quanto riguarda le specifiche tecniche complete del prodotto che, soprattutto, per il prezzo, che sarà un elemento centrale per poter capire quali saranno le reali potenzialità del progetto.

La crisi delle memorie e l'aumento dei prezzi dei componenti rappresentano un ostacolo importante per Valve, che è stata costretta a posticipare il lancio del prodotto per poter definire tutti i dettagli e, soprattutto, per individuare il prezzo giusto per l'avvio della commercializzazione. La Steam Machine ha le potenzialità per ritagliarsi uno spazio da protagonista del mercato, anche se il lancio avverrà in un momento particolarmente complesso per tutto il settore.