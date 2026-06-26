Steam Machine dovrebbe costare 700 dollari, è la stessa Valve ad ammetterlo

Valve ha rivelato che Steam Machine era stata progettata con un prezzo in mente sensibilmente inferiore rispetto a quello di lancio. Sfortunatamente, la crisi delle memorie ha costretto a un prezzo che supera la soglia psicologica dei 1.000 dollari, la quale secondo Steam ha cambiato la percezione del valore negli utenti

Argomento di discussione nella community gaming di questi giorni è senza dubbio il prezzo di Steam Machine. In Italia, il prezzo di partenza è di 1.039 euro, senza controller, per un hardware che non fa sicuramente gridare al miracolo. In effetti, la console/PC dovrebbe costare decisamente meno e a rivelarlo sono stati proprio due ingegneri di Valve.

Durante un'intervista con IGN, Pierre-Loup Griffais e Yazan Aldehayyat hanno ammesso che il prezzo previsto per Steam Machine era decisamente più basso: la console sarebbe dovuta costare oltre 1/3 in meno, ma l'attuale mercato della memoria non ha lasciato alternative se non aumentare significativamente il prezzo.

Secondo quanto raccontato dai due sviluppatori, il prezzo inizialmente previsto risultava circa il 33% inferiore rispetto a quello annunciato per il lancio. Sebbene Valve non abbia indicato una cifra precisa, il calcolo effettuato da IGN colloca il listino originale in una fascia compresa tra 700 e 750 dollari, contro il prezzo finale di 1.049 dollari.

La società aveva quindi immaginato una proposta commerciale molto più competitiva. Un prezzo inferiore ben al di sotto dei 1.000 dollari che avrebbe reso Steam Machine un prodotto decisamente più competitivo e molto più interessante per il pubblico PC. Sarebbe stato un perfetto punto d'accesso all'ecosistema Valve, senza dover acquistare una configurazione di fascia medio-bassa e incorrere inevitabilmente in un costo più alto.

Valve ha attribuito il forte incremento del prezzo alla crisi della memoria RAM, che ha fatto lievitare i costi produttivi. Griffais e Aldehayyat hanno spiegato che la differenza tra il prezzo inizialmente previsto e quello definitivo risulta paragonabile all'aumento registrato di recente da Steam Deck. Il modello da 512 GB, ad esempio, è passato da 549 dollari a 789 dollari proprio a causa dell'aumento del costo della memoria. Un aumento di oltre il 40%.

Secondo Valve, Steam Machine rappresenta uno dei prodotti che hanno risentito maggiormente della crisi del settore, poiché il rincaro ha spinto il prezzo oltre la soglia psicologica dei mille dollari, un valore che avrebbe inevitabilmente influenzato la percezione del prodotto al momento del debutto.

Nonostante il listino più elevato rispetto ai piani iniziali, Valve ha evidenziato che l'interesse del pubblico nei confronti del proprio hardware resta elevato. L'azienda ha ricordato come l'ultimo lotto di Steam Deck sia andato esaurito rapidamente anche dopo l'aumento dei prezzi, un segnale che conferma una domanda ancora sostenuta per i dispositivi marchiati Steam.

Per Steam Machine le prime spedizioni sono previste a partire dal 29 giugno. Tuttavia, l'azienda si aspetta una domanda superiore rispetto alla disponibilità e per tale ragione ha adottato un sistema di selezione casuale degli acquirenti per evitare il bagarinaggio e garantire una distribuzione equa e corretta della piattaforma.