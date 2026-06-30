Steam Machine costa troppo? Non per i bagarini che hanno già raddoppiato i prezzi

Steam Machine costa troppo? Non per i bagarini che hanno già raddoppiato i prezzi

A una sola settimana dall'apertura delle prenotazioni della Steam Machine, compaiono già numerosi annunci di rivendita con prezzi molto superiori a quelli ufficiali. Nonostante le misure adottate da Valve per limitare il fenomeno, i bagarini hanno iniziato a commercializzare le loro prenotazioni online

di pubblicata il , alle 16:57 nel canale Videogames
Steam MachineSteamValvegaming hardware
 

Se il prezzo di listino della Steam Machina aveva già alimentato la discussione online, pare che non rappresenti un grosso limite per i bagarini che hanno messo in vendita le loro prenotazioni. L'aspetto più curioso, però, è che a quanto pare una fetta di pubblico sarebbe disposta a cifre semplicemente folli per accaparrarsi uno dei cubi firmati Steam.

Gli annunci mostrano richieste economiche decisamente superiori rispetto ai listini ufficiali. La Steam Machine parte da 1.049 dollari e arriva fino a 1.428 dollari, in base alla capacità di archiviazione scelta e all'eventuale presenza dello Steam Controller in confezione. Sul mercato delle rivendite, invece, i prezzi partono da circa 1.700 dollari e, nel caso della versione con 2 TB di spazio di archiviazione, superano anche i 2.900 dollari, ovvero oltre il doppio del prezzo di listino.

Per limitare il fenomeno delle rivendite speculative, Valve aveva introdotto diverse misure. Le prenotazioni sono state gestite attraverso una coda casuale, l'accesso è stato riservato agli account Steam con acquisti effettuati in precedenza ed è stato imposto il limite di una sola unità per nucleo familiare.

Queste precauzioni, tuttavia, non hanno impedito la comparsa dei primi annunci online. La disponibilità limitata delle unità iniziali ha favorito la nascita di un mercato parallelo nel quale alcuni utenti cercano di ottenere un guadagno rivendendo la priorità di acquisto.

Valve ricorda inoltre che acquistare una prenotazione tramite venditori terzi comporta alcuni rischi. In caso di problemi con la transazione o con il trasferimento del diritto di acquisto, l'azienda non potrà fornire assistenza o garanzie agli acquirenti che avranno scelto canali diversi da quelli ufficiali.

In sintesi, Valve ha messo in guardia i giocatori e sta adottando tutte le contromisure possibili per dissuadere tanto i bagarini quanto i loro eventuali clienti. È chiaro che qualche temerario ci sarà sempre, ma è bene ricordare che se vi affidate a questi personaggi per l'acquisto della vostra Steam Machine, lo fate a vostro rischio e pericolo.

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3 Commenti
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jepessen30 Giugno 2026, 17:07 #1
La gente sta male... Spendere una follia per il rischio di trovarsi fra le mani una steam machine senza RAM, disco e processore... Quando non direttamente un mattone...
aqua8430 Giugno 2026, 17:33 #2
Ma se la vendono già "cara" sul sito UFFICIALE, per quale motivo dovrei andare a chiedere ad un Bagarino e pagarla di piu??
piwi30 Giugno 2026, 17:49 #3
Forse non ce ne è per tutti ... !

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