Steam ha registrato un record di ricavi a dicembre 2025: il gioco più venduto del periodo di feste non è una sorpresa

Steam non si ferma più: il mese di dicembre 2025 è stato il miglior dicembre di sempre per ricavi registrati dalla piattaforma. Il gioco più venduto è stato ARC Raiders secondo i dati pubblicati da Alinea Analytics

Steam continua a crescere, sia in termini di utenti che di ricavi. Lo store di Valve è oggi un punto di riferimento assoluto per i videogiocatori PC, tanto che, da poco, ha registrato un nuovo record storico di utenti collegati in contemporanea. In aggiunta, il mese di dicembre 2025 è stato da record in termini di ricavi. Si tratta di un trend decisamente verso da quello di Epic che continua a crescere in termini di utenti mentre i ricavi registrano un incremento limitato.

Un mese da record

Secondo i dati di Alinea Analytics, il mese di dicembre 2025 è stato il miglior dicembre di sempre per Steam, almeno per quanto riguarda i ricavi. La piattaforma ha generato un totale di 1,6 miliardi di dollari di entrate con un incremento del 22,7% rispetto ai dati di dicembre 2024. Da segnalare che il risultato è superiore anche a quello fatto registrare a dicembre 2020, mese in cui Steam aveva ottenuto 1,4 miliardi di dollari.

Tra i risultati più significativi registrati sulla piattaforma c'è il successo di ARC Raiders, primo per copie vendute nel periodo dal 21 dicembre al 4 gennaio con un totale di 1,2 milioni di copie. Si tratta di un risultato che ha trascinato l'intero store, contribuendo in modo decisivo al record di dicembre.

Il gioco ha di recente superato quota 7 milioni di copie vendute su Steam e 12 milioni di copie vendute su tutte le piattaforme. Un ruolino di marcia che potrebbe continuare visti i piani di aggiornamento per il 2026. Tra i giochi più venduti del periodo considerato c'è anche Detroit: Become Human, favorito da uno sconto che ha ridotto il prezzo a 4 dollari.