Steam Frame ponte tra Windows e Android: giochi PC e mobile in un'unica libreria

Sono trascorse solo poche ore dalla rivelazione di Steam Frame, nuovo visore per la realtà virtuale realizzato da Valve. Tuttavia, la presenza di un chip Qualcomm Snapdragon apre a non poche prospettive così, in un'intervista con The Verge, l'azienda ha già fornito numerosi dettagli in merito.

A parlare è stato l’ingegnere Jeremy Selan, il quale ha già anticipato che con l'arrivo di Frame, Steam proverà a combinare il gaming su PC con quello dei dispositivi mobili senza soluzione di continuità.

"Dal punto di vista dell'utente, preferiamo che non debbano nemmeno pensarci, devono solo avere i loro titoli su Steam, scaricarli e cliccare su play" ha spiegato Selan. Questo significa che la piattaforma raccoglierà nella medesima libreria tutti i giochi posseduti dall'utente, senza distinzioni tra Windows e Android.

Steam Frame, infatti, sfrutta gli stessi APK Android già impiegati dagli sviluppatori per portare le loro app su visori come Meta Quest, e Valve ha già avviato un programma di kit per sviluppatori che consentirà a questi ultimi di ottenere l'hardware per la fase di test, così da semplificarne il porting. L’azienda punta in particolare ai creatori di giochi VR Android, che potranno pubblicare i propri titoli su Steam.

In merito alle prestazioni, l'ingegnere è stato chiaro: "saranno eccellenti". La ragione è semplice: anche se SteamOS non è basato su Android, e quindi continuerà ad utilizzare il layer di compatibilità Proton, il codice ARM verrà invece eseguito nativamente esattamente come sui chip per dispositivi mobili.

Per quanto riguarda altre applicazioni e le funzionalità multitasking, Selan è stato un po' più titubante. L'intenzione è quella di integrare finestre flottanti e rendere l'ambiente pratico per sfruttare tutte le funzionalità legate al gaming, come la chat vocale via Discord. Tuttavia, l'ingegnere ha sottolineato che, quantomeno in una prima fase, tutte le applicazioni non videoludiche saranno accessibili tramite un browser.

L'intenzione è quella di semplificare l'accesso alle web app tramite icone dedicate. In sostanza, basterebbe cliccare sull'icona per aprire automaticamente il browser ed essere indirizzati all'applicazione. Tuttavia, si tratta di una funzionalità che non sarà disponibile al lancio e ancora in fase di valutazione, per cui l'attesa per questa feature aggiuntiva sarà ancora lunga.

Nel frattempo, però, Gamer Nexus ha segnalato che sarà possibile effettuare il sideload delle applicazioni Android anche su Steam Frame. Questo, potenzialmente, consentirebbe di installare direttamente l'app di Discord e accedere alla chat vocale senza la necessità di interventi da parte di Valve.

Infine, Pierre-Loup Griffais di Valve, fa notare come Steam Frame rappresenti un primo passo per portare Steam OS anche su altre piattaforme basate su chip ARM. Questo non include solo eventuali handheld alimentati da processori Qualcomm, ad esempio, ma anche laptop e magari proprio i dispositivi mobili.

Insomma, nonostante la presentazione di ieri fosse orientata all'hardware, Valve sta sviluppando un approccio del tutto nuovo anche al software che potrebbe ben presto unificare qualsiasi piattaforma di gioco in un unico hub centrale dal quale accedere a qualsiasi software.