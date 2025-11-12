Steam Frame, il visore SteamOS che porta tutta la libreria di Steam in realtà virtuale

Valve ha presentato Steam Frame, nuovo visore VR wireless basato su SteamOS e dotato di processore Snapdragon 8 Gen 3, capace di eseguire giochi sia in streaming che in modalità standalone. Il dispositivo segna la fine della produzione di Valve Index e introduce tecnologie avanzate come il foveated rendering e ottiche pancake ad alta risoluzione.

Valve ha ufficializzato Steam Frame, il suo nuovo visore VR di ultima generazione che segna l'evoluzione della piattaforma SteamVR. Il dispositivo si distingue per un design wireless, leggero e modulare, capace di gestire sia i giochi tradizionali che quelli in realtà virtuale della libreria di Steam, con la possibilità di funzionare anche in modalità standalone grazie all'integrazione di un SoC Snapdragon 8 Gen 3 e 16 GB di memoria LPDDR5X.

Steam Frame rappresenta una svolta per Valve anche sul piano tecnico: non utilizza più le stazioni base "lighthouse" introdotte con HTC Vive nel 2016 e riprese dal visore Valve Index. Quest'ultimo, rilasciato nel 2019, non è più in produzione. Al posto del tracciamento ottico esterno, il nuovo headset si affida a quattro telecamere monocromatiche integrate e a LED a infrarossi, garantendo un posizionamento preciso anche in condizioni di scarsa illuminazione. Sono presenti anche due telecamere interne dedicate al tracciamento oculare e alla gestione della foveated rendering, una tecnologia che ottimizza la qualità delle immagini dove si concentra lo sguardo dell'utente, migliorando efficienza e nitidezza fino a dieci volte.

Il visore adotta pannelli LCD 2160x2160 per occhio con frequenze di aggiornamento da 72 a 144 Hz e ottiche pancake sottili e leggere, pensate per offrire un ampio campo visivo fino a 110 gradi. Il comfort è al centro del progetto: la fascia per la testa integra altoparlanti stereo doppi e una batteria posteriore da 21,6 Wh, contribuendo a un migliore bilanciamento dei pesi. L'unità principale può essere rimossa per permettere soluzioni modulari o fasce personalizzate.

La trasmissione dei giochi dal PC avviene tramite un adattatore wireless dedicato da 6 GHz, incluso nella confezione, che utilizza un sistema a doppia antenna: una per il flusso video/audio e una per la connessione Wi-Fi, riducendo la competizione per la larghezza di banda. Valve assicura prestazioni paragonabili a quelle di un collegamento cablato.

I nuovi Steam Frame Controller, con levette magnetiche e tracciamento capacitivo delle dita, offrono piena compatibilità con l'intero catalogo di SteamVR e possono essere utilizzati anche nei giochi tradizionali, grazie a un layout completo con levette, grilletti, D-pad e pulsanti dorsali. Ogni controller funziona con una batteria AA, garantendo fino a 40 ore di autonomia.

Steam Frame è alimentato da SteamOS 3 (basato su Arch Linux) con interfaccia KDE Plasma e supporta le consuete funzioni del sistema, tra cui sospensione rapida, sincronizzazione cloud e installazione di applicazioni. Valve introdurrà inoltre un programma Steam Frame Verified, analogo a quello di Steam Deck, per indicare quali titoli risultano compatibili con l'esecuzione in modalità stand-alone.

Lo sviluppo della piattaforma sarà aperto anche agli sviluppatori: Valve ha annunciato un dev kit ufficiale destinato ai partner di Steam, utile per ottimizzare la compatibilità con Proton e SteamOS.

Il lancio di Steam Frame è previsto per l'inizio del 2026, a un prezzo inferiore rispetto ai 999 dollari richiesti per Valve Index. Ricordiamo che in queste ore Valve ha introdotto anche la Steam Machine e il nuovo Steam Controller.