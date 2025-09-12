Steam è ora in grado di dirti se la tua CPU sta scaldando come il Sole oppure no

Valve ha rilasciato, nelle ultime ore, un nuovo aggiornamento per il client di Steam, disponibile sia per la versione Windows sia per le versioni Linux e macOS. Si tratta di un update significativo che introduce diverse novità che potrebbero tornare molto utili agli utenti finali.

Le novità del client di Steam

Il nuovo aggiornamento di Steam è descritto nei dettagli con un post sul sito ufficiale che conferma anche la disponibilità dell'aggiornamento. Le novità, come sottolineato in precedenza, sono tante. È stato aggiunto un menu per le impostazioni di accessibilità alla modalità desktop, con diverse funzionalità (modalità ad alto contrasto, impostazioni per la modalità ridotta, controlli per il ridimensionamento della UI) e sono stati risolti alcuni problemi che affliggevano l'Overlay in gioco.

Da segnalare, inoltre, che su Windows e Linux è possibile monitorare le temperature della CPU. Questa funzione è inclusa nel monitor delle prestazioni e permette di tenere sotto controllo, con maggiore accuratezza l'uso delle risorse disponibili. Come chiarito da Valve su "Windows questo richiede un driver in modalità kernel ed è presente un'opzione per disattivarla. Il driver è installato e in esecuzione solo quando il monitor delle prestazioni mostra nel dettaglio tutti i valori della CPU e solo se non si disabilita il driver nelle impostazioni di gioco".

Un altro aspetto interessante per i videogiocatori che amano poter contare su un monitoraggio preciso delle risorse del proprio computer riguarda la misurazione dell'utilizzo della GPU, che diventa più precisa quando si utilizza una scheda NVIDIA e il sistema operativo Windows.

La nuova versione di Steam risolve anche una serie di problemi nell'interfaccia della modalità Big Picture e per la registrazione dei giochi. Per chi ha un vecchio Mac, invece, viene confermata la fine del supporto per macOS 11 Big Sur a partire dal prossimo 15 ottobre 2025. Si aggiorna anche l'interfaccia delle pagine dei giochi nel Negozio Steam, con una migliore visualizzazione quando si utilizza un monitor di grandi dimensioni.