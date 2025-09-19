Steam dice addio ai 32 bit: la fine del supporto è vicina
Steam ha annunciato la fine del supporto per il client a 32 bit, disponibile per ora solo su Windows 10 e utilizzato da un numero limitato di utenti della piattaformadi Davide Raia pubblicata il 19 Settembre 2025, alle 09:21 nel canale Videogames
Steam si prepara a dire addio ai 32 bit, completando la transizione a 64 bit già iniziata da tempo per il suo client. I giochi a 32 bit continueranno a funzionare regolarmente. La data da segnare sul calendario è quella del 1° gennaio 2026.
La fine del supporto al client a 32 bit di Steam riguarderà una piccola porzione di utenti. Si tratta, in ogni caso, di un passo in avanti necessario per l'ammodernamento della piattaforma che da poco ha introdotto un sistema per il monitoraggio della temperatura della CPU.
Cosa cambia
Al momento, l'unica versione di Steam a 32 bit è disponibile per Windows 10. Questa versione del client smetterà di ricevere aggiornamenti a partire da gennaio 2026, anche se continuerà a funzionare.
Secondo i dati di Steam Hardware Survey, al momento solo lo 0,01% degli utenti della piattaforma utilizza Windows 10 con client a 32 bit. Si tratta, quindi, di una piccola porzione della mole di utenti che, periodicamente, si collega a Steam.
Per i giochi non cambierà nulla e anche i titoli a 32 bit continueranno a funzionare su tutte le versioni di Steam a 64 bit e gli utenti potranno, quindi, continuare ad accedervi senza limitazioni.
L'annuncio di Valve rappresenta un necessario passo in avanti nel programma di aggiornamento della piattaforma, che continua a rinnovarsi per restare al passo con i tempi e guardare al futuro.
Per i pochi utenti che ancora hanno il client a 32 bit è necessario effettuare l'aggiornamento e passare a una versione supportata, in modo da poter contare su un software completo, sicuro e con tutte le funzionalità disponibili. Valve non offrirà supporto tecnico agli utenti che ancora sfruttano una versione non più supportata del client.
Poco male. Ormai il supporto ai 64 bit c'è dagli Athlon 64 del 2003 - oserei direi che possiamo "andare avanti" !
Concordo
che poi non oso immaginare come possa andare un pc con max 3,2Gb di ram gestiti da Win 10 32bit e magari scheda grafica Nvidia FX5200 128Mb
Meglio un emulatore a questo punto
Per niente vero. Purtroppo...
