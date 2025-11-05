Steam Deck: Valve introduce la possibilità di effettuare i download con lo schermo spento

Valve ha introdotto una modalità a basso consumo per Steam Deck che consente di completare i download con lo schermo spento. Attualmente in fase di test, la funzione riduce il consumo energetico mantenendo attiva la connessione e garantendo sicurezza, efficienza e maggiore comodità per gli utenti

Valve ha finalmente introdotto una delle funzioni più richieste dagli utenti: con un nuovo aggiornamento in arrivo, sarà possibile scaricare giochi e aggiornamenti sulla Steam Deck anche con lo schermo spento. La funzione, attualmente in fase di test sui canali Beta e Preview, aggiunge una modalità a basso consumo che consente di completare i download senza lasciare la console completamente accesa.

Fin dal lancio del modello OLED, molti giocatori avevano espresso il desiderio di una soluzione per scaricare contenuti in background senza tenere acceso il display, evitando sprechi di energia e surriscaldamento.

Fino a oggi, infatti, era necessario mantenere il dispositivo attivo per completare i download. Con la nuova modalità, lo Steam Deck potrà finalmente continuare a scaricare anche con il display disattivato, riducendo notevolmente il consumo energetico.

Arriva il download a schermo spento su Steam Deck

Con l'aggiornamento installato, quando si preme il pulsante di accensione durante un download, apparirà un messaggio che chiederà se si desidera proseguire con lo schermo spento. Se si sceglie di continuare, il dispositivo entrerà in una modalità low-power che mantiene attiva solo la connessione per completare i download. Durante questa fase, premendo un pulsante o muovendo la console, comparirà una schermata di stato che mostra l'avanzamento dei download.

Da lì sarà possibile riattivare completamente il Deck oppure lasciarlo proseguire in background. La funzione sarà abilitata di default quando lo Steam Deck è collegato alla corrente, ma potrà essere attivata anche durante l'uso a batteria. Tuttavia, se la carica scende sotto il 20%, il dispositivo entrerà automaticamente in modalità sospensione completa per evitare spegnimenti improvvisi.

In passato, Valve aveva mostrato alcune perplessità riguardo all'idea di consentire i download a schermo spento, citando il rischio di surriscaldamento se il dispositivo veniva lasciato acceso in borse o zaini. Con questa nuova soluzione, l'azienda è riuscita a trovare un equilibrio tra efficienza e sicurezza, permettendo di risparmiare energia senza compromettere l'integrità del dispositivo.