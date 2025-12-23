Steam Deck ora costa di più: la versione LCD esce di scena

Valve ha ridotto la gamma di Steam Deck con l'uscita di scena definitiva della versione LCD, il modello entry level disponibile sul mercato con un prezzo di 419 euro e che ha contribuito alla crescita di SteamOS tra gli utenti della piattaforma. Gli utenti interessati all'acquisto della handheld dovranno ora "accontentarsi" della versione OLED che, però, costa molto di più.

Addio alla entry level

La nuova strategia di Valve è ora ufficiale. Steam Deck con display LCD è fuori produzione e non è più acquistabile. Per gli utenti interessati all'acquisto restano due opzioni: la variante OLED da 512 GB, proposta a 569 euro, e la variante OLED da 1 TB, proposta a 679 euro.

Entrambe le versioni hanno un pannello OLED da 7,4 pollici con risoluzione di 1280 x 800 pixel e con un refresh rate di 90 Hz (la versione LCD aveva un display da 7 pollici fino a 60 Hz). Steam Deck con display OLED presenta anche altri vantaggi come la batteria più grande (50 Wh anziché 40 Wh) e il supporto Wi-Fi 6E.

Al momento non ci sono informazioni in merito al possibile (ma sarebbe meglio dire improbabile) arrivo di una versione da 256 GB di Steam Deck che, quindi, ora partirà da un prezzo più alto rispetto a quanto proposto in precedenza.

Ricordiamo anche che Valve punta sulla nuova Steam Machine, in arrivo nel corso del 2026, ma non intende abbandonare Steam Deck e il segmento delle handheld. In futuro, infatti, potrebbe arrivare una nuova generazione. Ne sapremo di più nei prossimi mesi.