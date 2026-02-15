Steam Deck è out of stock in diversi Paesi e potrebbe essere colpa delle memorie

Steam Deck è esaurita e non acquistabile in diversi mercati. Il problema potrebbe essere legato alla crisi delle memorie che sta rallentando la produzione della handheld di Valve Software.

Da tempo si parla di una possibile Steam Deck 2, con diversi miglioramenti rispetto al modello attuale. Nel frattempo, negli ultimi giorni, Valve sembra avere qualche problema con le scorte di Steam Deck, che risulta "out of stock" in diversi mercati.

Il problema, in particolare, riguarda la versione OLED, l'unica rimasta sul mercato (in due configurazioni) dopo l'uscita di scena del modello LCD che, anche se ancora presente sullo store, non è più in produzione.

Steam Deck risulta esaurita in Nord America e in vari mercati asiatici. In Europa, al momento, è disponibile solo il modello top, con 1 TB di storage, che però potrebbe terminare a breve. Ecco cosa sta succedendo.

Un effetto della crisi delle memorie?

Al momento, non ci sono informazioni ufficiali in merito al futuro di Steam Deck. È possibile, però, che il problema di scorte sia legato all'ormai ben nota crisi delle memorie.

L'aumento dei costi dei componenti potrebbe aver creato qualche problema a Valve, rallentando la produzione del prodotto, magari in attesa di tempi migliori e di un contratto di fornitura con condizioni più vantaggiose per l'azienda.

Ricordiamo che l'azienda ha già annunciato un cambio dei piani per Steam Machine e Steam Frame VR, che arriveranno sul mercato in ritardo proprio a causa della crisi in corso.

La situazione potrebbe andare avanti ancora per un bel po', con Steam Deck che, in alcuni mercati almeno, potrebbe impiegare diverse settimane prima di tornare ordinabile con le sue varianti OLED. Ne sapremo di più a breve.