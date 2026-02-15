Steam Deck è out of stock in diversi Paesi e potrebbe essere colpa delle memorie

Steam Deck è esaurita e non acquistabile in diversi mercati. Il problema potrebbe essere legato alla crisi delle memorie che sta rallentando la produzione della handheld di Valve Software.

pubblicata il , alle 12:01
Da tempo si parla di una possibile Steam Deck 2, con diversi miglioramenti rispetto al modello attuale. Nel frattempo, negli ultimi giorni, Valve sembra avere qualche problema con le scorte di Steam Deck, che risulta "out of stock" in diversi mercati.

Il problema, in particolare, riguarda la versione OLED, l'unica rimasta sul mercato (in due configurazioni) dopo l'uscita di scena del modello LCD che, anche se ancora presente sullo store, non è più in produzione.

Steam Deck risulta esaurita in Nord America e in vari mercati asiatici. In Europa, al momento, è disponibile solo il modello top, con 1 TB di storage, che però potrebbe terminare a breve. Ecco cosa sta succedendo.

Un effetto della crisi delle memorie?

Al momento, non ci sono informazioni ufficiali in merito al futuro di Steam Deck. È possibile, però, che il problema di scorte sia legato all'ormai ben nota crisi delle memorie.

L'aumento dei costi dei componenti potrebbe aver creato qualche problema a Valve, rallentando la produzione del prodotto, magari in attesa di tempi migliori e di un contratto di fornitura con condizioni più vantaggiose per l'azienda.

Ricordiamo che l'azienda ha già annunciato un cambio dei piani per Steam Machine e Steam Frame VR, che arriveranno sul mercato in ritardo proprio a causa della crisi in corso.

La situazione potrebbe andare avanti ancora per un bel po', con Steam Deck che, in alcuni mercati almeno, potrebbe impiegare diverse settimane prima di tornare ordinabile con le sue varianti OLED. Ne sapremo di più a breve.

9 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
matsnake8615 Febbraio 2026, 12:08 #1
E sicuramente colpa delle memorie.
Ormai i prezzi sono triplicati.

Per venderla senza smenarci probabilmente la dovrebbe piazzare a tipo 900 e onestamente a quel prezzo anche no.
Darkon15 Febbraio 2026, 12:09 #2
Penso sia praticamente certo che è per via delle memorie anche perché ai prezzi attuali delle memorie la venderebbero con una perdita mostruosa che ovviamente non merita a nessuno.

Vedrete che a breve inizieranno ad andare out of stock anche miniPC e gran parte dell'elettronica che necessità di RAM nelle sue varie declinazioni.

Probabilmente anche se ci vorrà di più avremo un impatto anche negli smartphone.
Piedone111315 Febbraio 2026, 12:18 #3
Originariamente inviato da: Darkon
Penso sia praticamente certo che è per via delle memorie anche perché ai prezzi attuali delle memorie la venderebbero con una perdita mostruosa che ovviamente non merita a nessuno.

Vedrete che a breve inizieranno ad andare out of stock anche miniPC e gran parte dell'elettronica che necessità di RAM nelle sue varie declinazioni.

Probabilmente anche se ci vorrà di più avremo un impatto anche negli smartphone.


l'impatto sugli smartphonr gia c'è: molti modelli da 12 gb ram e 512 rom non sono disponibili ed introvabili a detta di diversi fornitori.
piwi15 Febbraio 2026, 12:26 #4
Sarebbe interessante conoscere i costi indiretti di queste manovre. Quelli, ad esempio, che un'azienda scarica sui consumatori a seguito di un rinnovo delle dotazioni informatiche effettuato in questo periodo.
Darkon15 Febbraio 2026, 12:32 #5
Originariamente inviato da: piwi
Sarebbe interessante conoscere i costi indiretti di queste manovre. Quelli, ad esempio, che un'azienda scarica sui consumatori a seguito di un rinnovo delle dotazioni informatiche effettuato in questo periodo.


In molti casi semplicemente non lo fanno.

Per dire da me il 95% circa dei lavoratori è dotato di portatile personale aziendale. La campagna di rinnovo hardware è stata ufficialmente fermata fino a data da destinarsi.

Se dovessimo scaricare i costi attuali sulla clientela sarebbe semplicemente devastante e non è una strada percorribile almeno finché puoi resistere, aspetti.
piwi15 Febbraio 2026, 12:58 #6
Così facendo, però, si blocca l'innovazione. Niente niente, l'artificiosa "rarefazione" delle RAM fosse connessa alla volontà di spingere le aziende ad investire proprio in tecnologìe AI, per tenere il passo, e non nell'oggi costosissimo "ferro". Mi rendo conto che si tratta di una visione semplicistica, ma a pensar male ...
Darkon15 Febbraio 2026, 13:06 #7
Originariamente inviato da: piwi
Così facendo, però, si blocca l'innovazione. Niente niente, l'artificiosa "rarefazione" delle RAM fosse connessa alla volontà di spingere le aziende ad investire proprio in tecnologìe AI, per tenere il passo, e non nell'oggi costosissimo "ferro". Mi rendo conto che si tratta di una visione semplicistica, ma a pensar male ...


In realtà almeno da me è avvenuto esattamente il contrario: l'azienda stava investendo in AI e in portatile più potenti per gestire servizi AI correlati e si è stoppato tutto a causa proprio delle limitazioni hardware. Quindi direi che escluderei un tale scenario almeno per quelle che sono le mie impressioni.
soulsore15 Febbraio 2026, 15:59 #8
Alla fine pian piano i big stanno riuscendo nel loro intento, la persona comune non possiederà più niente ma dovrà pagare ogni singola cosa..

You'll own nothing and you'll be happy (cit.)

n.d.r happy per modo di dire ovviamente..
matsnake8615 Febbraio 2026, 17:20 #9
Se ti riferisci al fatto che molto probabilmente ci aspetta un futuro fatto esclusivamente di Cloud Gaming...
Boh.. io se sarà così lascio perdere e farò esclusivamente tabletop con gli amici e retro gaming.

