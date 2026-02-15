Steam Deck è out of stock in diversi Paesi e potrebbe essere colpa delle memorie
Steam Deck è esaurita e non acquistabile in diversi mercati. Il problema potrebbe essere legato alla crisi delle memorie che sta rallentando la produzione della handheld di Valve Software.di Davide Raia pubblicata il 15 Febbraio 2026, alle 12:01 nel canale Videogames
ValveSteam Deck
Da tempo si parla di una possibile Steam Deck 2, con diversi miglioramenti rispetto al modello attuale. Nel frattempo, negli ultimi giorni, Valve sembra avere qualche problema con le scorte di Steam Deck, che risulta "out of stock" in diversi mercati.
Il problema, in particolare, riguarda la versione OLED, l'unica rimasta sul mercato (in due configurazioni) dopo l'uscita di scena del modello LCD che, anche se ancora presente sullo store, non è più in produzione.
Steam Deck risulta esaurita in Nord America e in vari mercati asiatici. In Europa, al momento, è disponibile solo il modello top, con 1 TB di storage, che però potrebbe terminare a breve. Ecco cosa sta succedendo.
Un effetto della crisi delle memorie?
Al momento, non ci sono informazioni ufficiali in merito al futuro di Steam Deck. È possibile, però, che il problema di scorte sia legato all'ormai ben nota crisi delle memorie.
L'aumento dei costi dei componenti potrebbe aver creato qualche problema a Valve, rallentando la produzione del prodotto, magari in attesa di tempi migliori e di un contratto di fornitura con condizioni più vantaggiose per l'azienda.
Ricordiamo che l'azienda ha già annunciato un cambio dei piani per Steam Machine e Steam Frame VR, che arriveranno sul mercato in ritardo proprio a causa della crisi in corso.
La situazione potrebbe andare avanti ancora per un bel po', con Steam Deck che, in alcuni mercati almeno, potrebbe impiegare diverse settimane prima di tornare ordinabile con le sue varianti OLED. Ne sapremo di più a breve.
9 Commenti
Ormai i prezzi sono triplicati.
Per venderla senza smenarci probabilmente la dovrebbe piazzare a tipo 900 e onestamente a quel prezzo anche no.
Vedrete che a breve inizieranno ad andare out of stock anche miniPC e gran parte dell'elettronica che necessità di RAM nelle sue varie declinazioni.
Probabilmente anche se ci vorrà di più avremo un impatto anche negli smartphone.
l'impatto sugli smartphonr gia c'è: molti modelli da 12 gb ram e 512 rom non sono disponibili ed introvabili a detta di diversi fornitori.
In molti casi semplicemente non lo fanno.
Per dire da me il 95% circa dei lavoratori è dotato di portatile personale aziendale. La campagna di rinnovo hardware è stata ufficialmente fermata fino a data da destinarsi.
Se dovessimo scaricare i costi attuali sulla clientela sarebbe semplicemente devastante e non è una strada percorribile almeno finché puoi resistere, aspetti.
In realtà almeno da me è avvenuto esattamente il contrario: l'azienda stava investendo in AI e in portatile più potenti per gestire servizi AI correlati e si è stoppato tutto a causa proprio delle limitazioni hardware. Quindi direi che escluderei un tale scenario almeno per quelle che sono le mie impressioni.
You'll own nothing and you'll be happy (cit.)
n.d.r happy per modo di dire ovviamente..
Boh.. io se sarà così lascio perdere e farò esclusivamente tabletop con gli amici e retro gaming.
