Steam Deck adesso parte da 335 euro, ma l'offerta non durerà a lungo

Valve ha anticipato i saldi autunnali con una promozione interessante sul modello base della Steam Deck: grazie a uno sconto del 20%, il modello LCD è disponibile a 335,20 euro invece di 419 euro, portando il prezzo sostanzialmente al pari di una Nintendo Switch. L'offerta sarà disponibile fino al 6 ottobre.

Il modello in offerta presenta uno schermo LCD da 7 pollici con risoluzione 1280x800 pixel e refresh rate a 60Hz, connettività Wi-Fi 5 e una batteria da 40Whr che assicura un’autonomia variabile tra le due e le otto ore di gioco. Inclusa nella confezione anche una custodia da trasporto, elemento apprezzato dai giocatori in mobilità.

Pur trattandosi della versione meno accessoriata, le prestazioni di gioco restano sostanzialmente identiche a quelle del più recente Steam Deck OLED, lanciato da Valve come aggiornamento tecnico. Quest’ultimo, disponibile a partire da 569 euro, si distingue per uno schermo OLED più ampio e con refresh a 90Hz, supporto al Wi-Fi 6E, una batteria di maggiorata e una SSD da 512 GB.

Ambedue, però, sono alimentate dalla medesima APU, una AMD Ryzen Z1 personalizzata che sul piano delle performance offre esattamente le stesse prestazioni in tutti e due i casi. Certo, indubbiamente il modello d'accesso pone dei limiti alle potenzialità del dispositivo, ma ad un prezzo di oltre 200 euro inferiore si configura come una proposta decisamente interessante.

Lo sconto del 20% è solitamente applicato alle unità “Valve Certified Refurbished”, ovvero dispositivi ricondizionati e certificati dall’azienda. Molto probabilmente, l'azienda ha deciso di interrompere la produzione del modello LCD e, quindi, di liberare i magazzini dai dispositivi ancora disponibili.

È probabilmente anche un primo segnale che prepara l'arrivo del modello aggiornato con la nuova AMD Ryzen Z2, seppur Valve non abbia ancora menzionato ufficialmente un'erede della Steam Deck. Ad ogni modo, con un prezzo simile a quello della prima Nintendo Switch, Steam Deck LCD è un'ottima soluzione per portare sempre con sé la propria libreria di giochi PC.