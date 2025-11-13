Steam Deck 2, Valve se la prende comoda: manca ancora un chip che garantisca un salto generazionale

Valve ha parlato nelle scorse ore dello sviluppo della Steam Deck 2, spiegando di non aver ancora trovato un chip che garantisca un vero salto generazionale in prestazioni ed efficienza. E guarda alle soluzioni ARM con attenzione...

Steam Deck 2 può attendere. A margine della presentazione dedicata ai nuovi dispositivi - la console da salotto Steam Machine, il visore Steam Frame e il rinnovato Steam Controller - l'azienda non ha voluto anticipare nulla sul successore del suo popolare handheld.

"Steam Deck non è ciò di cui parleremo oggi", ha dichiarato l'ingegnere Pierre-Loup Griffais, precisando però che l'esperienza maturata con il Deck ha influenzato lo sviluppo delle nuove piattaforme. Alla domanda sui joystick TMR a prova di drift introdotti nei nuovi dispositivi, Valve ha evitato di confermare se saranno implementati anche in un futura Steam Deck, pur ammettendo di essere "sempre alla ricerca di modi per migliorarla".

Il motivo principale del silenzio, come rivelato da IGN, è semplice: Valve non ha ancora trovato il chip adatto alla nuova console portatile. Griffais ha spiegato che al momento "non esistono soluzioni sul mercato che rappresentino un vero salto generazionale" in termini di prestazioni ed efficienza.

Qual è l'obiettivo di Valve con Steam Deck 2?

Valve non vuole un incremento marginale del 20, 30 o 50%, ma un miglioramento "più marcato", capace di garantire potenza senza compromettere la durata della batteria. Già nel 2023 la società aveva affermato lo stesso concetto: la prossima Steam Deck dovrà offrire un progresso netto in termini di calcolo e consumo energetico prima di essere lanciata.

Interessante anche la direzione che Valve sembra esplorare: l'architettura Arm. Il nuovo Steam Frame, infatti, utilizza un chip Arm con capacità di emulazione per eseguire giochi Windows, e Griffais ha dichiarato che questa piattaforma "ha molto potenziale per i dispositivi portatili del futuro".

Tuttavia, per un'ipotetica Steam Deck 2 basata su Arm servirebbe un processore molto più potente di quello attuale. Con Qualcomm e altri produttori che lavorano su soluzioni sempre più efficienti per il gaming mobile, il panorama potrebbe presto cambiare.