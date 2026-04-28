Steam Deck 2 è in lavorazione: Valve punta a migliorare l'handheld seguendo l'evoluzione del suo ecosistema

Valve sta sviluppando Steam Deck 2, come confermato da Pierre-Loup Griffais. Il nuovo modello seguirà l'evoluzione dell'ecosistema hardware dell'azienda. Tuttavia, la crisi delle memorie e le difficoltà di distribuzione di Steam Deck OLED potrebbero influenzare tempi e disponibilità del futuro dispositivo portatile

Valve ha confermato ufficialmente di essere al lavoro su Steam Deck 2, il successore del popolare PC portatile da gaming. A rivelarlo è stato il programmatore Pierre-Loup Griffais durante una recente intervista, sottolineando come il progetto sia già in fase di sviluppo attivo.

Secondo Griffais, il nuovo dispositivo rappresenterà un'evoluzione naturale del percorso hardware intrapreso dall'azienda negli ultimi anni. Dallo Steam Controller originale alle Steam Machine, fino alla prima Steam Deck, ogni prodotto ha contribuito a costruire un ecosistema sempre più coerente e orientato al gaming su PC in mobilità. Steam Deck 2 seguirà dunque questa filosofia, sfruttando le lezioni apprese dai modelli precedenti.

Il team di Valve sta lavorando per migliorare diversi aspetti del dispositivo, anche se al momento non sono stati forniti dettagli specifici sulle caratteristiche tecniche o sulla finestra di lancio. Tuttavia, è evidente che il contesto attuale rappresenta una sfida importante. La crisi globale delle memorie, che sta colpendo l'intero settore tecnologico, potrebbe influenzare significativamente tempi di sviluppo, costi e disponibilità del prodotto.

Steam Deck 2 e i problemi di approvvigionamento e sviluppo

Oltre allo sviluppo del nuovo modello, Valve deve affrontare anche problemi legati alla distribuzione dell'attuale versione, in particolare della Steam Deck OLED. Griffais ha riconosciuto che la domanda resta molto elevata e che molti utenti faticano ancora a reperire il dispositivo, soprattutto in alcune regioni del mondo.

L'azienda sta lavorando per migliorare la situazione, ma al momento non esistono soluzioni immediate. Le difficoltà nella catena di approvvigionamento e le limitazioni produttive continuano a rappresentare ostacoli concreti, rendendo difficile soddisfare tutte le richieste del mercato.

Nonostante queste problematiche, Valve sembra determinata a proseguire con i suoi piani hardware. Steam Deck 2 si inserisce infatti in una strategia più ampia, che punta a consolidare la presenza dell'azienda nel settore dei dispositivi portatili e a offrire un'esperienza sempre più completa agli utenti Steam. In attesa di ulteriori informazioni, il progetto resta avvolto dal mistero.