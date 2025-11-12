Steam Controller: un ritorno in grande stile per il controller universale di Valve

Valve ha presentato il nuovo Steam Controller, progettato per offrire massima compatibilità con tutti i dispositivi che eseguono Steam, dal PC alla Steam Deck. Dotato di levette magnetiche TMR, tecnologia aptica avanzata, Grip Sense e connessione wireless con Puck magnetico, promette una precisione e una personalizzazione senza precedenti.

Valve ha svelato una nuova versione di Steam Controller, riprogettata da zero per garantire compatibilità totale con l'ecosistema Steam e una versatilità inedita. Il dispositivo è pensato per funzionare su qualsiasi piattaforma in grado di eseguire Steam o l'app Steam Link - PC Windows, macOS, Linux, tablet, smartphone, Steam Deck e persino Steam Machine e Steam Frame, la soluzione VR di Valve.

Il controller utilizza un innovativo Steam Controller Puck, un trasmettitore wireless a 2,4 GHz che funge anche da base di ricarica magnetica. Il collegamento avviene con un semplice clic, garantendo una latenza media di soli 8 millisecondi. È possibile collegare fino a quattro controller per singolo Puck, mentre la connettività è completata da supporto Bluetooth 5.0 e porta USB-C per il collegamento cablato.

La nuova versione introduce levette magnetiche basate su tecnologia TMR, che assicurano una risposta più fluida e precisa, con supporto touch capacitivo per i controlli di movimento. A supporto, quattro motori aptici offrono una vibrazione ad alta definizione, con feedback differenziato tra trackpad e impugnature per un'immersione più realistica.

Valve ha introdotto la tecnologia Grip Sense, un sistema capacitivo che attiva il giroscopio semplicemente stringendo l'impugnatura. In questo modo, i giocatori possono abilitare o disattivare il controllo della mira in tempo reale, aggiungendo un ulteriore livello di precisione. Tutti i pulsanti, incluse le aree Grip Sense, sono completamente mappabili tramite Steam Input.

Il controller è compatibile con Steam Input, il sistema di configurazione che consente di modificare liberamente ogni input e salvare o condividere profili personalizzati. Le configurazioni create dagli utenti di Steam Deck saranno disponibili sin dal lancio, offrendo una base già ampia di preset per migliaia di giochi.

Il nuovo Steam Controller è progettato per sessioni prolungate, con un design ergonomico e pulsanti posizionati per adattarsi a mani di qualsiasi dimensione. La batteria agli ioni di litio da 8,39 Wh assicura oltre 35 ore di autonomia, ridotte durante l'uso con Steam Frame in realtà virtuale.

Valve descrive Steam Controller come il compagno ideale per l'intero ecosistema Steam, dalla Steam Deck collegata al dock fino ai sistemi VR come Steam Frame. L'obiettivo è offrire un'esperienza di gioco coerente e immediata su qualsiasi dispositivo, con un unico controller.

Non è ancora stata comunicata la data di lancio ufficiale né il prezzo, ma Valve promette ulteriori dettagli nei prossimi mesi. In queste ore Valve ha anche presentato la Steam Machine e il visore Steam Frame.