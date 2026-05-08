Steam Controller sold-out in pochi minuti: Valve cambia strategia e apre un sistema di prenotazioni con accesso limitato

Valve ha annunciato un sistema di prenotazione per Steam Controller dopo il rapido esaurimento delle scorte e i problemi registrati durante il lancio. Gli utenti entreranno in una coda con priorità cronologica e avranno 72 ore per completare l'acquisto

Valve ha annunciato l'introduzione di una nuova procedura di prenotazione per Steam Controller, nel tentativo di gestire la forte domanda registrata al debutto del dispositivo e arginare il fenomeno della rivendita a prezzi maggiorati.

Steam Controller update: Reservations will be available on @Steam beginning tomorrow. Details here: https://t.co/X6GSba3JKh -- Valve (@valvesoftware) May 7, 2026

Il controller era stato messo in vendita sullo store ufficiale di Valve lo scorso 4 maggio, ma l'elevato numero di accessi ha causato numerosi problemi tecnici alla piattaforma. Molti utenti hanno infatti segnalato errori durante il tentativo di acquisto, mentre in diverse regioni le scorte si sono esaurite nel giro di circa mezz'ora.

Poco dopo il sold out, alcuni esemplari hanno iniziato a comparire su siti di compravendita come eBay con prezzi anche triplicati rispetto a quello originale. Per questo motivo Valve ha deciso di modificare il sistema di distribuzione delle prossime unità disponibili.

Per acquistare Steam Controller "si farà la fila"

A partire da oggi, venerdì 8 maggio alle 10:00 del mattino ora del Pacifico (19 ora italiana), gli utenti potranno iscriversi a una lista di prenotazione dedicata allo Steam Controller. La posizione nella coda verrà assegnata in base all'ordine di registrazione. Quando nuove scorte saranno disponibili, Valve invierà un'email agli utenti seguendo la sequenza delle prenotazioni effettuate.

Chi riceverà la notifica avrà a disposizione una finestra di 72 ore per completare l'acquisto del controller. Trascorso questo periodo senza conferma dell'ordine, l'opportunità passerà agli utenti successivi in lista. L'azienda ha inoltre precisato che ogni account potrà prenotare e acquistare una sola unità. Gli utenti che sono già riusciti a comprare il controller durante il primo lancio non potranno effettuare una seconda prenotazione.

Per ridurre l'attività dei bagarini digitali, Valve introdurrà anche alcuni requisiti aggiuntivi. Potranno accedere alla prenotazione soltanto gli account considerati "in buono stato" sulla piattaforma Steam e che abbiano effettuato almeno un acquisto prima del 27 aprile 2026. Valve ha infine spiegato che il rifornimento delle scorte varierà a seconda delle regioni. Le prime spedizioni per gli utenti in lista partiranno inizialmente negli Stati Uniti e in Canada già dalla prossima settimana, mentre Regno Unito, Europa e Australia seguiranno nelle settimane successive