Steam Controller, la domanda è fuori controllo: chi lo prenota oggi lo riceverà nel 2027
Valve ha confermato che la domanda per il nuovo Steam Controller supera la capacità produttiva disponibile. Le prenotazioni effettuate oggi indicano consegne nel 2027. L'azienda ha introdotto una coda con finestre temporali di spedizione più chiaredi Francesco Messina pubblicata il 19 Giugno 2026, alle 08:30 nel canale Videogames
Steam ControllerValve
Valve ha annunciato che la forte domanda per il nuovo Steam Controller ha generato tempi di attesa molto più lunghi del previsto, al punto che alcune prenotazioni effettuate oggi indicano una data di spedizione prevista nel corso del 2027.
Per rendere più chiara la situazione agli utenti, l'azienda ha introdotto un sistema che mostra tre diverse finestre temporali per l'acquisto effettivo del controller: entro settembre 2026, entro dicembre 2026 oppure nel 2027. Attualmente, chi effettua una prenotazione viene informato che la consegna è prevista nel 2027.
Valve ha precisato di non avere alcuna intenzione di interrompere la produzione dello Steam Controller. Tuttavia, confrontando la domanda attuale con la capacità produttiva disponibile entro la fine dell'anno, la società ha deciso di comunicare in modo più trasparente i tempi di attesa, così da evitare aspettative irrealistiche tra i consumatori.
Ulteriori dettagli sullo Steam controller e sulle spedizioni
Il nuovo Steam Controller è stato messo in vendita all'inizio di maggio. L'interesse immediato degli utenti è stato tale da causare problemi durante la fase di acquisto, con molti clienti che hanno incontrato difficoltà nel completare l'ordine prima dell'esaurimento delle scorte. Per affrontare la situazione, pochi giorni dopo il lancio Valve ha introdotto una coda di prenotazione che consente agli interessati di iscriversi a una lista d'attesa.
Secondo il funzionamento stabilito dall'azienda, quando un controller diventa disponibile, l'utente riceve una notifica e dispone di 72 ore di tempo per completare l'acquisto. Valve ha spiegato che il passaggio al sistema di prenotazione ha contribuito a ridurre i disagi per i clienti e ha fornito all'azienda dati più precisi per pianificare la produzione futura.
La società ha inoltre ricordato che il lancio dei suoi tre principali prodotti hardware era stato rinviato rispetto ai piani iniziali per l'inizio del 2026 a causa della crisi dei componenti. Al momento Valve non ha ancora comunicato una data di commercializzazione per Steam Machine PC e Steam Frame VR.
4 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Intendo dire, senza polemica alcuna, è un controller.. bello per carità, non metto in dubbio.. ma cosa ha mai di speciale per buttarcisi sopra in sto modo???
Cosa succede se invece ne uso una della xbox o della PS??
Intendo dire, senza polemica alcuna, è un controller.. bello per carità, non metto in dubbio.. ma cosa ha mai di speciale per buttarcisi sopra in sto modo???
Cosa succede se invece ne uso una della xbox o della PS??
Bello è una parola grossa per questo controller, per il resto a me sembra che ormai si punti tutto sulle presunte o reali produzioni limitate per alzare artificialmente il prezzo e creare FOMO.
Posso capire la Steam Machine con la crisi delle RAM, ma addirittura non essere capaci di produrre in numero adeguato un semplice controller anche NO!
Che non hai il trackpad.
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