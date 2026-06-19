Steam Controller, la domanda è fuori controllo: chi lo prenota oggi lo riceverà nel 2027

Valve ha confermato che la domanda per il nuovo Steam Controller supera la capacità produttiva disponibile. Le prenotazioni effettuate oggi indicano consegne nel 2027. L'azienda ha introdotto una coda con finestre temporali di spedizione più chiare

Valve ha annunciato che la forte domanda per il nuovo Steam Controller ha generato tempi di attesa molto più lunghi del previsto, al punto che alcune prenotazioni effettuate oggi indicano una data di spedizione prevista nel corso del 2027.

Per rendere più chiara la situazione agli utenti, l'azienda ha introdotto un sistema che mostra tre diverse finestre temporali per l'acquisto effettivo del controller: entro settembre 2026, entro dicembre 2026 oppure nel 2027. Attualmente, chi effettua una prenotazione viene informato che la consegna è prevista nel 2027.

Valve ha precisato di . Tuttavia, confrontando la domanda attuale con la capacità produttiva disponibile entro la fine dell'anno, la società ha deciso di comunicare in modo più trasparente i tempi di attesa, così da evitare aspettative irrealistiche tra i consumatori.

Ulteriori dettagli sullo Steam controller e sulle spedizioni

Il nuovo Steam Controller è stato messo in vendita all'inizio di maggio. L'interesse immediato degli utenti è stato tale da causare problemi durante la fase di acquisto, con molti clienti che hanno incontrato difficoltà nel completare l'ordine prima dell'esaurimento delle scorte. Per affrontare la situazione, pochi giorni dopo il lancio Valve ha introdotto una coda di prenotazione che consente agli interessati di iscriversi a una lista d'attesa.

Secondo il funzionamento stabilito dall'azienda, quando un controller diventa disponibile, l'utente riceve una notifica e dispone di 72 ore di tempo per completare l'acquisto. Valve ha spiegato che il passaggio al sistema di prenotazione ha contribuito a ridurre i disagi per i clienti e ha fornito all'azienda dati più precisi per pianificare la produzione futura.

La società ha inoltre ricordato che il lancio dei suoi tre principali prodotti hardware era stato rinviato rispetto ai piani iniziali per l'inizio del 2026 a causa della crisi dei componenti. Al momento Valve non ha ancora comunicato una data di commercializzazione per Steam Machine PC e Steam Frame VR.