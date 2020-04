Steam: aumenta il numero dei giochi che hanno successo

Steam è ancora uno dei migliori strumenti a disposizione degli sviluppatori, indipendenti e non, per raggiungere un'ampia fetta di pubblico. Con il moltiplicarsi dei titoli nel suo catalogo, però, negli ultimi anni si è riscontrato un certo sovraffollamento e sono sorti problemi di "Discoverability". Tuttavia, secondo un recente studio della stessa Valve, nel recente periodo un numero di giochi senza precedenti sta ottenendo "successo".

Ovviamente con "successo" si possono intendere varie cose ma, per questa analisi, come metro di misurazione Valve ha considerato il numero di nuovi giochi che hanno guadagnato almeno 10 mila dollari nelle prime due settimane dal debutto. Rientrano in questa definizione sempre più giochi dal lancio di Steam Greenlight nel 2014 e di Steam Direct nel 2017, ma il numero di titoli che hanno avuto successo non ha mai toccato un vertice così alto come nel 2019. Steam Greenlight e Steam Direct sono i due programmi dedicati agli sviluppatori indipendenti.

L'incremento dei giochi che hanno superato i 10 mila dollari di introiti nel 2019 rispetto al 2018 è del 18%. Il numero di giochi che ha avuto successo nelle prime due settimane è triplicato se si confronta il dato del 2019 con quello del 2013, e questo vale anche se si considerano le soglie di 50, 100 e 250 mila dollari invece di 10 mila dollari. Quasi 300 giochi hanno guadagnato almeno 250 mila dollari nelle prime due settimane di commercializzazione, contro i 90 del 2013, ovvero prima del lancio dei programmi per gli sviluppatori indipendenti.

Questo grafico evidenzia nella parte in verde la quantità di giochi che presumibilmente ha raggiunto la soglia dei 10 mila dollari grazie a Steam Greenlight. "Ipotizzando un andamento stabile, risulta come l'apertura della piattaforma abbia più che raddoppiato il numero di titoli che ogni anno hanno raggiunto la soglia dei 10.000 $", si legge nel documento rilasciato da Valve. "Anche se non possiamo affermarlo con certezza, crediamo che le parti verdi delle barre al di sopra della linea tratteggiata rappresentino in larga parte giochi che in precedenza non avrebbero mai avuto successo su Steam... perchè non sarebbero stati rilasciati sulla piattaforma!"

La maggior parte dei giochi ha ottenuto risultati migliori nel 2019 rispetto al 2018

"Abbiamo notato come il gioco mediano rilasciato nel 2019 mostri un guadagno del 24% in più durante le prime due settimane di vendita rispetto al gioco mediano rilasciato nel 2018" si legge nel report su Steam. Per rilascio mediano, si intende "il gioco di cui metà dei rilasci ha fatto meglio e metà ha fatto peggio. Potremmo anche definirlo come "50º percentile".

"Più in generale, abbiamo notato come i rilasci che si collocano oltre il 35º percentile abbiano guadagnato di più nel 2019 rispetto al 2018 e i rilasci che si collocano al di sotto il 35º percentile abbiano guadagnato di meno".

"Vogliamo essere certi di non ostacolare il successo dei giochi, quindi daremo un'occhiata più approfondita agli elementi che hanno contribuito a questi risultati" si legge ancora. In altri termini una certa quota di giochi che non raggiunge un volume minimo di vendite incassa di meno rispetto al passato: una tendenza che potrebbe ricadere nello stesso concetto di "Discoverability" prima esposto, seppure la stessa Valve si riservi di fare ulteriori indagini su questo fenomeno.

Per concludere, Valve vuole dimostrare che Steam è ancora la piattaforma di riferimento nel gaming, nel senso che è il modo più facile per ottenere successo per uno sviluppatore, che sia indipendente o meno. Contrasta così la risalita di Epic Games Store, che Epic sta finanziando con il successo di Fortnite al punto da avviare la transizione ad etichetta di pubblicazione.