Steam a inizio 2026: i giochi più venduti e più giocati del momento

A inizio 2026, Steam mostra classifiche dominate da grandi nomi e nuove uscite. ARC Raiders guida i giochi più venduti, mentre Counter-Strike 2 resta il più giocato con oltre 1,5 milioni di utenti simultanei. Free-to-play e titoli storici continuano a dominare la piattaforma

Con l'inizio del 2026, Steam ha aggiornato le sue classifiche ufficiali rivelando quali sono attualmente i giochi più venduti e più giocati sulla piattaforma PC più popolare al mondo. I dati mostrano una combinazione interessante di titoli storici, free-to-play consolidati e nuove uscite che hanno saputo imporsi rapidamente sul mercato.

Nel corso del 2025, Steam ha accolto oltre 19.000 nuovi giochi, rendendo la concorrenza estremamente agguerrita. Tra i titoli di maggior rilievo dell'ultimo anno figurano produzioni di grande richiamo come Battlefield 6 e ARC Raiders, oltre a indie molto apprezzati come Hollow Knight: Silksong e Clair Obscur: Expedition 33. Tuttavia, solo pochi riescono a emergere davvero nelle classifiche globali.

Per quanto riguarda i giochi più venduti, Steam ordina la Top 100 in base ai ricavi generati. Al primo posto si trova ARC Raiders, che ha superato anche colossi storici. In seconda posizione compare Steam Deck, il dispositivo hardware di Valve, mentre Counter-Strike 2 occupa il terzo posto tra i prodotti più redditizi. Subito dietro troviamo Marvel Rivals e Baldurs Gate 3. A completare la Top 10 figurano Warframe, Battlefield 6, Clair Obscur: Expedition 33, Dispatch e Avatar: Frontiers of Pandora.

La top dei giochi più giocati su steam ad inizio 2026

La classifica dei giochi più giocati giornalmente racconta una storia diversa. Counter-Strike 2 domina incontrastato, con un picco di oltre 1,5 milioni di giocatori simultanei nelle ultime 24 ore, distanziando nettamente Dota 2, secondo in classifica. Al terzo posto si trova PUBG: Battlegrounds, seguito dall'applicazione Wallpaper Engine. ARC Raiders si posiziona quinto, risultando il primo titolo a pagamento nella lista, un traguardo notevole.

Seguono Geometry Dash, Battlefield 6, Apex Legends, War Thunder e Marvel Rivals. Steam offre anche una classifica basata sui giocatori attivi in tempo reale, aggiornata ogni 15 minuti. In questo elenco compaiono titoli come Rust, Path of Exile 2 e Baldurs Gate 3, a dimostrazione di quanto le tendenze possano variare rapidamente in base a regione e orari.

Guardando al futuro, ARC Raiders sembra destinato a mantenere posizioni elevate grazie al supporto continuo degli sviluppatori, mentre Battlefield 6 dovrà riconquistare parte del pubblico perso dopo il lancio.