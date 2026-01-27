State of Play: nuovo evento dedicato al mondo PlayStation a febbraio?

Secondo indiscrezioni, Sony starebbe preparando uno State of Play a febbraio. Possibile un focus sui titoli first party in arrivo su PS5, tra cui Marathon, Saros e Marvel's Wolverine, con eventuali sorprese e aggiornamenti sul futuro PlayStation nel corso dell'anno videoludico.

Ci sono novità in arrivo per il mondo PlayStation. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, Sony ha in programma un evento State of Play che dovrebbe tenersi nel corso del mese di febbraio 2026, a distanza di pochi mesi dall'ultimo evento di questo tipo, tenuto a novembre scorso. La conferma in merito all'evento è arrivata dall'insider NateTheHate con un post su X. L'assenza di una conferma ufficiale di Sony non è una sorpresa: di solito, infatti, un evento State of Play viene annunciato solo pochi giorni prima. Un annuncio di questo tipo, quindi, potrebbe arrivare a breve.

Quali novità in arrivo?

Il prossimo State of Play di febbraio (se confermato) sarà l'occasione giusta per anticipare alcune delle novità in arrivo per il mondo PlayStation nel corso di un 2026 che si prospetta sicuramente interessante.

Per il momento, siamo nel campo delle ipotesi. L'evento potrebbe dare ampio spazio ai titoli first party in arrivo nel corso dei prossimi mesi, come Marathon, disponibile dal 5 marzo, e Saros, in uscita il 30 aprile. Ricordiamo che c'è in rampa di lancio anche Marvel's Wolverine, pronto a debuttare nel corso della seconda metà del 2026. Non si possono escludere sorprese.

Con l'industria tech alle prese con la crisi delle memorie, che potrebbe comportare anche un lancio ritardato della PS6, è il momento giusto per concentrarsi sul presente e su quelle che saranno le prossime novità per i videogiocatori che hanno scelto la PS5, con tutti i compromessi del caso ma che, per il momento, non deve fare i conti con l'aumento dei prezzi dei singoli componenti, a differenza dei videogiocatori su PC.