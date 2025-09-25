State of Play: mostrato il nuovo DualSense a tema God of War, un pezzo unico da collezionare

Per il 20° anniversario di God of War, Sony ha presentato il Controller wireless DualSense in edizione limitata, ispirato a Kratos con carnagione grigia e tatuaggio rosso

In occasione del 20° anniversario di God of War, Sony Interactive Entertainment ha celebrato l'iconico guerriero Kratos con un'edizione speciale del controller wireless DualSense, disponibile in tiratura limitata a partire dal 23 ottobre 2025. I pre-ordini saranno attivi dal 3 ottobre sul sito direct.playstation.com e presso rivenditori selezionati, con la possibilità di usufruire della consegna gratuita per gli ordini idonei effettuati direttamente tramite PlayStation.

Il nuovo controller è un autentico omaggio al Fantasma di Sparta, ispirato alla sua carnagione grigia e al tatuaggio scarlatto a forma di omega, elementi che hanno reso Kratos riconoscibile in oltre venti anni di storia videoludica.

Come sottolineato da Dela Longfish, Associate Art Director di Santa Monica Studio, la forma del DualSense si presta perfettamente a riprodurre il tatuaggio iconico di Kratos, combinando le tonalità di grigio e rosso in modo fedele all'originale design del personaggio.

DualSense God of War: la celebrazione di una saga storica

Il controller celebra quattro generazioni di console PlayStation, due sistemi portatili e più di una dozzina di titoli della saga, a partire dal God of War per PlayStation 2. Attraverso questo speciale DualSense, i fan potranno rivivere le avventure del guerriero greco e norreno, dalle battaglie mitologiche nell'antica Grecia ai conflitti nei Nove Regni della mitologia norrena.

Isabelle Tomatis, Vice Presidente di brand, hardware e periferiche di SIE, ha dichiarato che questa edizione limitata rappresenta un modo per celebrare l'eroismo di Kratos e il supporto dei fan di Santa Monica Studio nel corso degli anni. Il controller sarà venduto al prezzo consigliato di 84,99, con disponibilità che potrebbe variare a seconda del paese o della regione.

Quest'iniziativa non solo rende omaggio a uno dei personaggi più iconici del mondo PlayStation, ma offre anche ai collezionisti un pezzo unico che combina design estetico e funzionalità avanzata del DualSense, garantendo un'esperienza di gioco immersiva e confortevole.