State of Play: l'elenco completo di tutti gli annunci dell'ultimo evento Sony PlayStation

Lo State of Play Japan ha offerto un ampio sguardo sui titoli in arrivo dal mercato asiatico, tra remake iconici come Dragon Quest VII e Fatal Frame II, nuovi horror come BrokenLore, e grandi sorprese come Octopath Traveler 0 ed Elden Ring Nightreign DLC

La nuova edizione di State of Play Japan si è distinta dalle precedenti puntate del format di Sony per un focus sui giochi provenienti dal Giappone e dal resto dell'Asia. Un evento ricchissimo di titoli, ecco il riepilogo completo di tutti gli annunci.

Dragon Quest VII Reimagined

Lo show si è aperto con il ritorno di un classico: Dragon Quest VII Reimagined, remake del celebre titolo per la prima PlayStation. Il trailer ha mostrato grafiche completamente rinnovate e un sistema di combattimento rivisitato, mantenendo intatto il fascino dell'avventura originale. Uscita fissata per il 5 febbraio 2026.

Inkonbini: One Store, Many Stories

Toni più rilassati con Inkonbini, un gestionale ambientato in un minimarket giapponese dove il giocatore dovrà gestire clienti, scaffali e capsule toys. Un titolo accogliente e narrativo, perfetto per gli amanti dei "cozy game". Arriverà ad aprile 2026.

Coffee Talk Tokyo

La celebre serie indie cambia scenario e si sposta in Giappone: Coffee Talk Tokyo ci porta in una caffetteria di Tokyo popolata da umani e creature del folklore nipponico. L'obiettivo resta lo stesso: servire bevande e ascoltare storie. In uscita il 5 marzo 2026.

BrokenLore: UNFOLLOW

Primo dei due capitoli horror della saga BrokenLore, UNFOLLOW mescola atmosfere inquietanti e social media. Nei panni di Anne, il giocatore dovrà usare lo smartphone per fuggire dagli orrori che la circondano. Disponibile dal 16 gennaio 2026.

BrokenLore: Ascend

Il secondo capitolo, BrokenLore: Ascend, introduce una nuova meccanica di arrampicata. I protagonisti, Ren e Yui, vivranno un incubo sospeso in cima alla Tokyo Tower, tra spettri e leggende come la Rokurokubi. Arriverà nell'estate 2026.

Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake

Torna un classico dell'horror orientale, Fatal Frame II: Crimson Butterfly rivive in una versione completamente rimasterizzata. I giocatori torneranno nel villaggio di Minakami, armati solo della celebre Camera Obscura. Uscita prevista per il 12 marzo 2026.

Dynasty Warriors: Origin Visions of Four Heroes DLC

Koei Tecmo ha mostrato un nuovo DLC per Dynasty Warriors: Origin, ricco di nuove missioni e personaggi. Il pacchetto "Visions of Four Heroes" sarà disponibile dal 22 gennaio 2026.

Gran Turismo 7 Power Pack DLC

Per gli amanti delle corse, Gran Turismo 7 riceverà il "Power Pack DLC", che introduce una modalità endurance di 24 ore e nuovi tracciati. Arriva il 4 dicembre 2025.

MotionRec

Un curioso puzzle game dazione dal look retrò. In MotionRec i giocatori potranno registrare e replicare i propri movimenti per superare ostacoli sempre più complessi. In arrivo nella primavera 2026.

Wandering Sword

L'acclamato RPG in pixel art ambientato nella Cina antica arriva su PS5 in versione completa, comprensiva di tutti i DLC. Wandering Sword sarà disponibile dal 28 maggio 2026.

No Sleep For Kaname Date From AI: The Somnium Files

Nuovo capitolo della serie di visual novel investigative di Spike Chunsoft. Il detective Kaname Date torna a risolvere un rapimento misterioso con laiuto della sua IA oculare. Uscita il 26 febbraio 2026 su PS5 e PS4.

Tokyo Xtreme Racer

Le corse si spostano sulle strade di Tokyo. Il nuovo Toko Xtreme Racer ripropone duelli ad alta velocità e il sistema di Spirit Points. Arriva il 26 febbraio 2026.

Once Upon A Katamari DLC

Due nuovi pacchetti musicali per Once Upon A Katamari: "Dance Dance Remixes" e "Neo Remixes", entrambi dedicati ai fan della colonna sonora più bizzarra del gaming.

Pac-Man World 2: Re-Pac Sonic the Hedgehog Collaboration

Crossover inaspettato: Pac-Man incontra Sonic! Il DLC introduce livelli a tema e la possibilità di vestire i panni di Pac-Man in costume da Sonic. Disponibile da ieri, 11 novembre 2025.

Digimon Story: Time Stranger Episode Pack 1

Il primo DLC per Digimon Story: Time Stranger aggiungerà nuovi Digimon e una trama inedita "Alternate Dimension". Arriverà nell'inverno 2025.

Super Robot Wars Y DLC 1

Tre nuovi franchise si uniscono alla saga mecha: Galactic Whirlwind Bryger, The Big O e Futo PI. Il pacchetto sarà disponibile dal 21 novembre 2025.

Monster Hunter Wild Free Title Update 4

Capcom ha mostrato il colossale Gogmazios, nuovo drago dell'update gratuito. L'aggiornamento introduce anche nuovi contenuti di fine gioco. Uscita il 16 dicembre 2025.

Sonic Racing: CrossWorlds SpongeBob SquarePants Pack

Sonic e SpongeBob si incontrano in un'espansione folle. Il SpongeBob SquarePants Pack arriva il 20 novembre 2025.

Never Grave: The Witch and The Curse

Un action 2D roguelike con protagonista una giovane strega e il suo cappello maledetto. Include modalità co-op fino a quattro giocatori. In uscita il 5 marzo 2026.

BlazBlue Entropy Effect X

Il celebre picchiaduro torna in versione roguelite con 14 personaggi giocabili, tra cui Ragna. Disponibile dal 12 febbraio 2026.

Damon and Baby

Unavventura twin-stick shooter in cui un demone armato deve proteggere un neonato. Azione e tenerezza si fondono in un titolo in arrivo all'inizio del 2026.

Kyouran Makaism

Nuovo RPG d'azione che permette di trasformare 16 nemici in "Familiars" utili in battaglia o come armi. Uscita il 29 gennaio 2026.

Fate Trigger

Tactical shooter in stile anime con nuovi personaggi e mappe. Tra i protagonisti spicca Tata, una gatta su un robot killer!

Octopath Traveler 0

Square Enix presenta il prequel della celebre saga in HD-2D. Demo già disponibile, con salvataggio trasferibile. Il gioco completo arriverà il 4 dicembre 2025.

Marvel Tokon: Fighting Souls

Nuovo picchiaduro a tema Marvel con Spider-Man, Ghost Rider e nuovi scenari come X-Mansion e Savage Lands. La closed beta si terrà dal 5 al 7 dicembre 2025.

Elden Ring Nightreign The Forsaken Hollows DLC

FromSoftware ha mostrato il primo DLC del titolo multiplayer Nightreign, con nuovi boss e ambientazioni oscure. Uscita il 4 dicembre 2025.

Nuovo Gaming Monitor PlayStation con DualSense Charging Hook

La presentazione si è chiusa con lannuncio di un nuovo monitor dotato di gancio di ricarica per DualSense, disponibile inizialmente solo in Giappone e Stati Uniti.

Questa era una lista completa di tutti gli annunci che sono stati effettuati durante lo State of Play di ieri sera. Fateci sapere che cosa ne pensate!