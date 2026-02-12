Starship Troopers: Ultimate Bug Wars, torna il cult degli anni '90, ma a combattere sarete voi

Starship Troopers: Ultimate Bug War arriva il 16 marzo su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2. Shooter rétro ispirato agli anni '90, propone oltre 30 armi, grandi battaglie e una campagna originale con Johnny Rico

La Mobile Infantry riapre le reclute dal 16 marzo con Starship Troopers: Ultimate Bug War, nuovo sparatutto in prima persona che riprende l'universo cinematografico cult e lo traduce in un'esperienza dal forte sapore rétro. L'obiettivo resta invariato: fermare le orde di Arachnoidi che minacciano la sopravvivenza dell'umanità.

Il progetto porta la firma di Auroch Digital, studio già noto per Warhammer 40,000: Boltgun, titolo che ha convinto pubblico e critica grazie a un'impostazione old school solida e coerente. Anche in questo caso l'ispirazione guarda agli sparatutto di fine anni '90 e primi anni 2000, sia nel gameplay sia nell'impatto visivo, come mostrano le prime immagini ufficiali.

Il cuore dell'esperienza ruota attorno a scontri su vasta scala, con un arsenale composto da più di 30 armi differenti. Mitragliatrici pesanti e armamenti automatici ad alto calibro saranno strumenti fondamentali contro ondate numerose di nemici.

La campagna single player propone una storia originale, arricchita da sequenze che includono una vecchia conoscenza dei fan della saga cinematografica, il Generale Johnny Rico, uno dei protagonisti più iconici.

Se siete curiosi di provare l'esperienza e trascorrere un po' di tempo a smembrare insetti giganti, potete già farlo, purché abbiate un PC. Su Steam, infatti, è già disponibile una demo gratuita. Il gioco completo, invece, debutterà il 16 marzo su PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X e Nintendo Switch 2.

L'impostazione grafica in stile rétro si riflette anche nei requisiti di sistema, che restano tutto sommato contenuti rispetto ai tripla A moderni: i minimi prevedono un Intel Core i7-6700K o AMD Ryzen 5 1500X, abbinato a 12 GB di memoria RAM. I consigliati, invece, suggeriscono almeno un Intel Core i5-8600K o AMD Ryzen 5 2500X insieme a 16 GB di memoria.

Paradossalmente, è sul fronte GPU che il gioco appare meno stringente: i requisiti minimi prevedono una scheda video NVIDIA GeForce GTX 780 o AMD Radeon RX 6400 o Intel Arc A380. Escluse le ultime due più recenti, la GTX 780 è una scheda video di ben 13 anni fa e con soli 3 GB di memoria video, per quanto rappresenti un modello top di gamma dell'epoca. I consigliati, ovviamente, si spingono oltre con schede video da almeno 6 GB di VRAM come la GeForce GTX 1060, la Radeon RX 5600 o la Arc A750.

Inutile dire che il gioco non punta al grande pubblico, ma prova a intercettare i fan della saga cinematografica e gli utenti più avanti con gli anni che hanno vissuto Starship Troopers nelle sale cinematografiche. Insomma, un omaggio che promette coinvolgimento di un vero e proprio cult degli anni '90.