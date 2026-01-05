Starfield rinasce come RPG di Star Wars: ecco come 300 mod lo hanno trasformato

I pianeti e i contenuti di Star Wars accompagnano un profondo rifacimento del gameplay. Ecco come i giocatori hanno ridato attenzione al titolo Bethesda, con aggiornamenti ancora in corso e combattimenti con spade laser già confermati per il futuro

Starfield torna sotto i riflettori grazie al lavoro della community di modder che ha dato vita a un RPG open world ambientato nell'universo di Star Wars. Il progetto, gratuito per chi possiede una copia del gioco, è il risultato dell'integrazione di oltre 300 mod riunite in un unico pacchetto.

Lo sviluppo dura da più di un anno e punta a trasformare l'esperienza originale in qualcosa di profondamente diverso. Il mondo di gioco include nuovi pianeti iconici dell'immaginario di Star Wars come Tatooine e Coruscant, oltre a location dettagliate come Mos Eisley, tutte esplorabili in stile open world.

Il progetto introduce un rifacimento completo del gameplay per avvicinare sensazioni e meccaniche a quelle tipiche di Star Wars. Nemici, abilità e progressione sono stati adattati al contesto, mentre NPC e specie popolano l'universo di gioco con identità visive e comportamenti coerenti con la saga.

Non manca un contenuto narrativo originale, con missioni e linee di storia pensate appositamente per adattarsi all'universo di Star Wars. L'esperienza resta esclusivamente single player, scelta che consente agli sviluppatori di concentrarsi su immersione e coerenza narrativa.

Il supporto al progetto prosegue con aggiornamenti regolari. Tra le aggiunte già confermate figura il combattimento con spade laser, previsto in uno dei prossimi update e destinato ad ampliare ulteriormente il sistema di combattimento, che per ora si concentra sulle sparatorie con i blaster.

Questo ambizioso lavoro della community rende Starfield nuovamente interessante per molti giocatori, con una reinterpretazione completa in chiave Star Wars che dimostra ancora una volta il potenziale delle mod nel ridefinire un'esperienza videoludica su larga scala. Per i dettagli sul progetto vi rimandiamo al sito ufficiale.